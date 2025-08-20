Ngày 20/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn

Giá lúa gạo hôm nay (20/8) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Thị trường lượng ít, các mặt hàng lúa gạo trong nước bình ổn, riêng giá một số mặt hàng gạo nguyên liệu xuất khẩu tiếp đà tăng.

Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Ảnh tư liệu

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay tăng 100 đồng/kg dao động ở mức 8.550 - 8.650 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 tăng 50 đồng/kg dao động ở mức 8.300 - 8.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu 5451 dao động ở mức 9.500 - 9.650 đồng/kg; gạo nguyên liệu CL 555 dao động ở mức 8.650 - 8.750 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 18 dao động ở mức 9.600 - 9.700 đồng/kg; gạo thành phẩm OM 380 dao động ở 8.800 - 9.000 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá gạo các loại đứng gía. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thường dao động ở mốc 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 16.000 - 18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Với mặt hàng lúa, giá lúa OM 18 (tươi) hôm nay dao động ở mốc 6.000 - 6.200 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.900 - 6.000 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 6.100 - 6.200 đồng/kg; IR 50404 (tươi) dao động ở mức 5.700 - 5.900 đồng/kg; lúa Nàng Hoa 9 dao động ở mức 6.000 - 6.200 đồng/kg; lúa (tươi) OM 308 dao động ở mức 5.700 - 5.900 đồng/kg.

Tại nhiều địa phương hôm nay, nguồn lúa cuối vụ còn ít, giao dịch mua bán mới chậm, giá ít biến động. Tại Đồng Tháp, nguồn lúa Hè Thu còn ít, giao dịch mua bán mới chậm, giá ít biến động. Tại Tây Ninh (Long An cũ), lượng lúa Hè Thu còn rất ít, giao dịch mua bán mới vắng, giá bình ổn.

Tại An Giang, lúa vãn đồng, thương lái mua mới ít, giá vững. Tại Cần Thơ (khu vực Vàm Cống), nông dân chào bán lai rai, thương lái cho giá thấp. Tại Cà Mau (Bạc Liêu cũ), thương lái mua mới ít, giao dịch mới vắng, giá bình ổn

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đi ngang. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam hiện gạo tiêu chuẩn 5% ở mức 395 USD/tấn; gạo 25% tấm ở mức 371 USD/tấn; gạo 100% tấm ở mức 339 USD/tấn./.