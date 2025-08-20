Ngày 20/8: Giá cao su tại các thị trường chính tăng giảm trái chiều

Giá cao su tại Nhật Bản, Singapore, Thái Lan và Trung Quốc hôm nay (20/8) tăng giảm trái chiều do chịu tác động từ diễn biến giá dầu và kỳ vọng chính sách hỗ trợ kinh tế Trung Quốc cùng các yếu tố cung - cầu tại khu vực châu Á. Trong nước được các doanh nghiệp duy trì ở mức ổn định, dao động quanh 346 - 422 đồng/TSC hoặc 12.300 - 16.500 đồng/kg tùy loại.

Ảnh minh họa

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 9 trên Sàn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, tăng 0,24% (35 Nhân dân tệ) lên mức 14.795 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 8 tăng 0,4% (0,31 Baht) lên mức 71,36 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su giảm 0,1% (0,4 Yên) về mức 321,1 Yên/kg.

Trên sàn SGX – Singapore, giá cao su TSR20 kỳ giao tháng 9 tăng 0.30 cent/kg, lên mức 170.60 cent/kg.

Thị trường cao su tại Nhật Bản và Malaysia đồng loạt đi xuống theo đà suy yếu của dầu thô, song được hỗ trợ phần nào bởi kỳ vọng kích thích từ Trung Quốc và rủi ro nguồn cung ở Thái Lan, Reuters đưa tin.

Tại Nhật Bản, hợp đồng cao su kỳ hạn chịu tác động từ giá dầu đi xuống sau khi Mỹ không gia tăng sức ép lên Nga về cuộc chiến Ukraine trong cuộc gặp song phương. Ngoài ra, tình hình thời tiết bất lợi ở Thái Lan - nước sản xuất cao su lớn nhất thế giới cũng làm gia tăng lo ngại nguồn cung, hạn chế đà giảm của giá.

Tại Malaysia, giá cao su cũng giảm trở lại do tác động từ diễn biến trái chiều trên các sàn khu vực. Một nhà giao dịch cho biết, tâm lý thị trường chịu ảnh hưởng từ những bất ổn liên quan đến triển vọng kinh tế Mỹ và căng thẳng tại Trung Đông.

Theo Hội đồng Cao su Malaysia, giá cao su tiêu chuẩn (SMR) 20 giảm 7,5 sen còn 729 sen/kg, trong khi latex dạng khối giảm 3,5 sen xuống 568,50 sen/kg.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su. Cụ thể, Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước bình ổn ở mức 385 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 12.300 đồng/kg, mủ nguyên liệu ghi nhận 15.300 - 16.500 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp ở mức 387 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 417 đồng/TSC.

Công ty MangYang báo giá thu mua mủ nước khoảng 388 - 393 đồng/TSC (loại 2 - loại 1); mủ đông tạp khoảng 346 - 395 đồng/DRC (loại 2-loại 1).

Tương tự, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg./.