Ngày 18/8: Giá cao su toàn cầu bứt phá, trong nước điều chỉnh tăng

Giá cao su toàn cầu tuần qua duy trì xu hướng tích cực, dù có điều chỉnh nhẹ nhưng giá trên các sàn TOCOM - Nhật Bản và SGX - Singapore vẫn tăng trưởng, phản ánh sức cầu ổn định. Trong nước, Công ty Cao su Phú Riềng cũng điều chỉnh tăng giá thu mua.

Thị trường thế giới

Tuần qua, thị trường cao su thế giới ghi nhận nhiều biến động nhưng xu hướng chung vẫn là tăng trưởng. Sau hai phiên đầu tuần tăng mạnh, giá có điều chỉnh nhẹ trước khi lấy lại đà tăng vào cuối tuần. Tâm lý lạc quan vẫn chiếm ưu thế trên các sàn giao dịch lớn.

Tại sàn TOCOM - Nhật Bản giá cao su RSS3 biến động mạnh nhưng duy trì ở vùng cao. Hợp đồng giao tháng 9/2025 đạt mức cao nhất 329,9 JPY/kg, tăng 1,8% so với tuần trước.

Tại sàn SGX - Singapore, giá cao su TSR20 thể hiện xu hướng tăng bền vững hơn. Hợp đồng giao tháng 1/2026 đạt 174,00 cent/kg - mức cao nhất trong tuần. Cuối tuần, các hợp đồng đồng loạt tăng gần 1,8%, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng dài hạn.

Sự tăng giá đồng loạt trên cả hai sàn TOCOM và SGX cuối tuần qua là tín hiệu tích cực, cho thấy thị trường đã vượt qua giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn và đang tiếp tục xu hướng đi lên.

Giá cao su trong nước

Công ty Cao su Phú Riềng ghi nhận giá mủ nước ở mức 420 đồng/TSC/kg, trong khi giá mủ tạp tăng lên 390 đồng/DRC/kg.

Công ty Cao su Mang Yang, giá thu mua mủ nước loại 1 ở mức 393 đồng/TSC/kg, loại 2 là 388 đồng/TSC/kg. Với mủ đông tạp, loại 1 đạt 395 đồng/DRC/kg, loại 2 dao động 346 - 352 đồng/DRC/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa, giá thu mua mủ nguyên liệu tại nhà máy Xà Bang giữ ổn định. Cụ thể, mủ nước mức 1 có giá 415 đồng/TSC/kg (TSC ≥ 30), mức 2 là 410 đồng/TSC/kg (25 ≤ TSC < 30), và mức 3 là 405 đồng/TSC/kg (20 ≤ TSC < 25). Nếu chất lượng mủ không đạt, giá sẽ được điều chỉnh giảm tùy theo độ TSC và pH. Đặc biệt, với mủ có pH > 9,8 hoặc phát hiện chất độn, giá chỉ bằng 80% mức 1. Giá mủ tạp ổn định: mủ chén, mủ đông DRC ≥ 50% ở mức 18.500 đồng/kg; DRC 45 - 50% là 17.200 đồng/kg; DRC 35 - 45% là 13.800 đồng/kg.

Công ty Cao su Bình Long niêm yết giá mủ nước tại nhà máy ở mức 422 đồng/TSC/kg và tại đội sản xuất là 412 đồng/TSC/kg. Mủ tạp có độ DRC 60% đạt 14.000 đồng/kg./.