Ngành Thuế chuyển mình đồng hành cùng sự phát triển của đất nước

(TBTCO) - Thực hiện chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính, ngành Thuế Việt Nam đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ qua sắp xếp, tổ chức lại bộ máy theo hướng tinh gọn, hiện đại; hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, mà còn là trách nhiệm lịch sử của cả ngành Thuế trong hành trình đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.

Đoàn kết, đồng lòng, đặt lợi ích chung lên trên

Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đánh dấu sự ra đời của một nhà nước độc lập. Ngay sau đó 1 tuần, vào ngày 10/9, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ký Sắc lệnh số 27 lập ra Sở Thuế quan và Thuế gián thu. Đây được xem là cơ sở pháp lý và tiền đề cho ngành Thuế Việt Nam ra đời và phát triển.

Trải qua 80 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Thuế Việt Nam không ngừng lớn mạnh, từng bước hoàn thiện, khẳng định vai trò trụ cột trong việc đảm bảo nguồn lực tài chính quốc gia, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Mai Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thuế

Thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, trải qua 2 đợt sắp xếp, tinh gọn bộ máy, từ cuối năm 2024 đến ngày 1/3/2025 và từ ngày 1/7/2025 đến nay, ngành Thuế đã sắp xếp tổ chức bộ máy tại cơ quan thuế các cấp theo hướng tinh gọn, với điểm nhấn là đã xóa bỏ mô hình tổng cục và thu gọn tối đa các đầu mối bên trong.

Từ ngày 1/3/2025, thực hiện Quyết định số 381/QĐ-BTC của Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Thuế, theo đó, (tại cơ quan Tổng cục Thuế chuyển thành Cục Thuế), đã giảm từ 17 đầu mối xuống còn 12 đầu mối phòng, ban và tương đương; tại Cục Thuế các tỉnh, thành phố đã sắp xếp, tổ chức lại 63 cục thuế thành 20 chi cục thuế khu vực; tại đội thuế cấp huyện đã sắp xếp, tổ chức lại 413 chi cục thuế thành 350 đội thuế cấp huyện; xóa bỏ 2.886 đội thuế thuộc chi cục thuế.

Tiếp đó, thực hiện chủ trương về việc tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan thuế phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12/4/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2229/QĐ-BTC sửa đổi Quyết định số 381/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Thuế, có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2025.

Theo đó, cơ cấu tổ chức mới của cơ quan thuế bao gồm 34 thuế tỉnh, thành phố; 350 thuế cơ sở đồng bộ với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Với mô hình tổ chức bộ máy mới, đến nay, ngành Thuế đã cắt giảm mạnh từ hơn 4.000 đầu mối xuống còn hơn 700 đầu mối.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn (đứng giữa) trao quyết định bổ nhiệm các Phó trưởng Cục Thuế. Ảnh: TN

Sự chuyển mình của ngành Thuế hôm nay là thành quả của biết bao tâm huyết, trí tuệ và cả những hy sinh thầm lặng. Nhưng trên tất cả, đó là tinh thần đoàn kết, sự đồng lòng của mỗi cán bộ, công chức - những con người luôn đặt lợi ích chung lên trên hết. Và chính từ đây, một chặng đường mới đang mở ra - chặng đường của sự đổi mới mạnh mẽ, của khát vọng vươn xa, tiếp tục viết tiếp truyền thống vẻ vang của ngành Thuế Việt Nam.

Tiếp tục hăng hái thi đua vượt qua mọi khó khăn, thách thức

Để tổ chức bộ máy mới đồng bộ theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động trơn tru, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả ngay từ ngày 1/7/2025, ngành Thuế đã bố trí cán bộ, công chức thường trực 24/7 để kịp thời tiếp nhận, giải đáp, hỗ trợ các khó khăn, vướng mắc, phản ánh, kiến nghị của người nộp thuế trong thời gian chuyển đổi.

Có thể nói, trong bất kỳ trong hoàn cảnh nào, tập thể cán bộ, công chức, người lao động ngành Thuế luôn hăng hái thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của ngành và các cấp lãnh đạo giao phó.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, ngành Thuế tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển hệ thống thuế giai đoạn 2021 - 2030, trọng tâm là xây dựng nền tảng thuế điện tử để đáp ứng yêu cầu quản lý thuế trong bối cảnh kinh tế số, với mục tiêu xây dựng ngành Thuế Việt Nam hiện đại, ngang tầm các nước phát triển trên thế giới.

“Mỗi bước chuyển mình của ngành Thuế là để xây dựng một hệ thống thuế hiện đại, công bằng, minh bạch, đồng hành cùng sự phát triển bền vững của đất nước. Đoàn kết, đồng lòng, ngành thuế Việt Nam tiếp tục vững bước cùng đất nước trong kỷ nguyên mới”.

Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu, đặc biệt trong bối cảnh đối tượng quản lý của hệ thống thuế ngày càng tăng, bộ máy ngày càng tinh gọn. Do vậy, toàn ngành Thuế sẽ tập trung, quyết liệt đẩy mạnh triển khai toàn diện nhiệm vụ cải cách, hiện đại hóa, chuyển đổi số trong công tác thuế, coi đây là nhiệm vụ cốt lõi của cơ quan thuế các cấp nhằm xây dựng ngành Thuế hiện đại. Ứng dụng triệt để cơ sở dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI), học máy (ML) vào các mặt công tác quản lý thuế đáp ứng yêu cầu của phát triển kinh tế số, xã hội số, chính phủ số và hội nhập quốc tế.

Cùng đó, ngành Thuế chủ động đấu tranh quyết liệt đối với các hành vi gian lận, trốn thuế, chiếm đoạt tiền thuế. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người nộp thuế. Đồng thời, rà soát quản lý chặt chẽ các nguồn thu, sắc thuế để tổ chức thu đúng, thu đủ.

Ngoài ra, ngành Thuế tiếp tục triển khai đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo đúng tinh thần, chủ trương của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, đảm bảo tinh gọn, hoạt động thông suốt, đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý, cải cách, hiện đại hóa ngành và hội nhập quốc tế. Tiếp tục xây dựng đội ngũ công chức, người lao động đủ phẩm chất, năng lực, uy tín; tăng cường trách nhiệm, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của công chức, người lao động, coi đây là yếu tố then chốt để bảo đảm hoàn thành toàn diện mọi nhiệm vụ chính trị được giao./.