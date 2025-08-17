Ngày 17/8: Giá cao su trên các sàn giao dịch bật tăng, trong nước ổn định

Giá cao su trên các sàn giao hôm nay (17/8) bật tăng trở lại trên sàn Tocom - Nhật Bản và SGX - Singapore. Trong nước thị trường không có biến động.

Giá cao su thế giới hôm nay bật tăng trở lại trên các sàn giao dịch chủ chốt. Ảnh tư liệu

Thị trường thế giới

Giá cao su RSS3 trên sàn Tocom - Nhật Bản đồng loạt đi lên. Cụ thể, hợp đồng giao tháng 9/2025 đạt 324,1 JPY/kg, tăng 0,81%; tháng 10/2025 ở mức 325,7 JPY/kg, tăng 1,15%; tháng 11/2025 đạt 318,8 JPY/kg, tăng 0,54% và tháng 12/2025 đạt 318,7 JPY/kg, tăng 0,47%.

Trên sàn SGX - Singapore, giá cao su TSR20 cũng khởi sắc với các kỳ hạn. Theo đó, kỳ hạn tháng 9/2025 đạt 171,20 cent/kg, tăng 1,78%; tháng 10/2025 ở mức 172,30 cent/kg, tăng 1,77%; tháng 11/2025 đạt 173,00 cent/kg, tăng 1,88% và tháng 12/2025 đạt 173,60 cent/kg, tăng 1,88%.

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản tăng trong phiên gần đây do lo ngại nguồn cung thắt chặt khi thời tiết bất lợi tại Thái Lan, quốc gia sản xuất cao su hàng đầu buộc phải hạn chế số ngày cạo mủ.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su. Cụ thể, Công ty Cao su Mang Yang, giá mủ nước loại 1 ở mức 393 đồng/TSC/kg, loại 2 là 388 đồng/TSC/kg; mủ đông tạp loại 1 đạt 395 đồng/DRC/kg, loại 2 từ 346 - 352 đồng/DRC/kg.

Công ty Cao su Phú Riềng công bố giá mủ nước ở mức 420 đồng/TSC/kg, mủ tạp tăng lên 390 đồng/DRC/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa, giá mủ nước dao động từ 405 - 415 đồng/TSC/kg tùy độ TSC, với các trường hợp mủ kém chất lượng sẽ bị trừ giá theo mức quy định; giá mủ tạp ổn định, từ 13.800 - 18.500 đồng/kg tùy độ DRC.

Trong khi đó, Công ty Cao su Bình Long niêm yết giá mủ nước tại nhà máy là 422 đồng/TSC/kg, tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp có độ DRC 60% đạt 14.000 đồng/kg./.