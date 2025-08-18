Người lãnh đạo thuế cơ sở lấy phong trào thi đua làm động lực phát triển

(TBTCO) - Không phô trương khẩu hiệu, không chạy theo hình thức, phong trào thi đua tại Thuế cơ sở 1 tỉnh Ninh Bình được khơi nguồn từ tinh thần chủ động, trách nhiệm và tổ chức kỷ cương của người đứng đầu, đó là ông Mai Xuân Long. Từ mạch ngầm ấy, một khí thế thi đua lan tỏa khắp đơn vị, tạo nên thành tích nổi bật trong thu ngân sách suốt nhiều năm qua.

Là người gắn bó lâu năm với ngành Thuế, ông Mai Xuân Long - Trưởng Thuế cơ sở 1 tỉnh Ninh Bình (trước đây là Chi cục Thuế khu vực Ninh Bình - Hoa Lư) hiểu rõ thi đua không thể dừng ở phong trào bề nổi. Theo ông, muốn phát huy sức mạnh tập thể, phải tổ chức thi đua như một quá trình chuyên môn hóa: rõ mục tiêu, sát nhiệm vụ và có đánh giá thực chất. Chính cách tiếp cận này đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong nội bộ đơn vị.

Trưởng Thuế cơ sở 1 tỉnh Ninh Bình Mai Xuân Long thay mặt đơn vị nhận cờ thi đua của Bộ Tài chính trao tặng.

Từ “8 giờ làm việc chất lượng và hiệu quả” đến “Mỗi đội thuế có một sáng kiến” hay “Thi đua hoàn thành dự toán môn bài”…, mỗi phong trào đều được gắn với nhiệm vụ cụ thể và được lượng hóa bằng kết quả công việc. Ông Mai Xuân Long luôn chỉ đạo sát sao, giao việc rõ ràng, khuyến khích sáng tạo và yêu cầu kiểm điểm minh bạch, tạo ra môi trường làm việc chủ động, hiệu quả và có trách nhiệm.

Trong giai đoạn 2019 - 2024, đơn vị đã liên tục vượt dự toán thu ngân sách, có năm vượt trên 200%. Để có những “trái ngọt” đó, thì phía sau những con số là hàng loạt cải tiến nhỏ trong tổ chức công việc. Người đứng đầu đơn vị trực tiếp chỉ đạo cải tiến quy trình nghiệp vụ, siết chặt kiểm soát nội bộ, chuẩn hóa quy trình hỗ trợ người nộp thuế. Đặc biệt, ông khuyến khích cán bộ đề xuất các sáng kiến nhỏ, có tính ứng dụng cao, từ đó hình thành văn hóa đổi mới trong công việc hàng ngày.

Kết quả, đơn vị có 66 sáng kiến được công nhận cấp tỉnh, 6 sáng kiến cấp ngành, 3 đề tài cấp bộ. Những sáng kiến này không chỉ giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, mà còn nâng cao chất lượng quản lý thuế, giảm áp lực cho cán bộ chuyên môn.

Không dừng lại ở nội bộ, năm 2023, ông Long còn dẫn dắt Cụm Thi đua số 7 gồm 12 chi cục thuế của 3 tỉnh. Với lối tổ chức bài bản, khoa học, ông đã chủ trì thành công các hoạt động của cụm, tạo hiệu ứng lan tỏa trong toàn ngành. Từ việc lựa chọn khẩu hiệu hành động, xây dựng kế hoạch thi đua, đến tổ chức hội nghị tổng kết, mọi khâu đều cho thấy năng lực điều hành vững vàng và tư duy kết nối tập thể của người đứng đầu.

Ông Mai Xuân Long là điển hình cho một kiểu cán bộ lãnh đạo thực tế, sâu sát, dùng kết quả công việc để lan tỏa tinh thần thi đua, chứ không dừng ở khẩu hiệu. Ở ông, thi đua trở thành hệ giá trị nội tại trong mỗi hoạt động của đơn vị, vừa là phương pháp tổ chức khoa học, vừa là động lực tự thân để đội ngũ không ngừng nỗ lực và phát triển.