Số phận 305 căn nhà của NovaBeach Cam Ranh sẽ ra sao?

(TBTCO) - Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa thu hồi 305 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho nhà đầu tư, tại dự án NovaBeach Cam Ranh với tổng diện tích hơn 85.000 m² nhằm rà soát và điều chỉnh lại. Phần diện tích có mục đích sử dụng đất “đất ở không thành đơn vị ở” thành “đất thương mại - dịch vụ”.

Phối cảnh tổng thể dự án Novabeach Cam Ranh. Ảnh tư liệu

Căn cứ kết quả thanh tra số 3496/TB-TTCP của Thanh tra Chính phủ về các dự án có khó khăn, vướng mắc tại tỉnh Khánh Hòa, trong đó có dự án Novabeach Cam Ranh với tổng diện tích 22ha (Khu du lịch nghỉ dưỡng Mỹ Mỹ Resort) do Novaland hợp tác với Công ty TNHH Carava Resort phát triển dự án, ngày 29/12/2025.

Đây là dự án không thông qua đấu thầu nhưng phù hợp với quy hoạch thì tiếp tục triển khai, tiền sử dụng đất được tính qua các lần quyết định điều chỉnh quy hoạch của tỉnh.

Các kiến nghị gỡ vướng cho dự án cụ thể gồm: rà soát thủ tục giao đất, cho thuê đất, điều chỉnh loại đất, thời hạn sử dụng đất, đảm bảo đúng quy định của pháp luật về đất đai; tổ chức thực hiện xác định giá đất để tính tiền thuê đất khi điều chỉnh từ đất ở nông thôn không hình thành đơn vị ở sang đất thương mại dịch vụ; điều chỉnh mục đích sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật với 305 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho nhà đầu tư.

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ còn kiến nghị kiểm tra, rà soát quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án, đảm bảo phù hợp quy hoạch chung, quy hoạch phân khu; kiểm tra, rà soát, đánh giá tiến độ dự án trong thời gian qua để có biện pháp xử lý phù hợp; yêu cầu nhà đầu tư tập trung nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực tài chính để hoàn thành dự án.

Đối với 305 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tương đương 85.000 m² của dự án Novabeach Cam Ranh, Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi, do vướng mắc chung về chủ trương thực hiện loại hình mục đích sử dụng đất “đất ở không hình thành đơn vị ở” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, nhà đầu tư đã đề xuất phương án xin điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500.

Theo đó, điều chỉnh phần diện tích có mục đích sử dụng đất “đất ở không thành đơn vị ở” thành “đất thương mại - dịch vụ” và đã được UBND tỉnh Khánh Hoà đồng ý./.