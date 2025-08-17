Ngày 17/8: Giá dầu thế giới tiếp đà giảm mạnh

Giá dầu thế giới hôm nay (17/8) trong phiên cuối tuần tiếp đà giảm mạnh. Thị trường tiếp tục chịu tác động từ dữ liệu kinh tế suy yếu của Trung Quốc. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 66,13 USD/thùng, giảm 1,48%; giá dầu WTI ở mốc 63,14 USD/thùng, giảm 1,81%.

Giá dầu thế giới trong phiên cuối tuần tiếp đà giảm mạnh. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 17/8/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 66,13 USD/thùng, giảm 1,48% (tương đương giảm 0,99 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 63,14 USD/thùng, giảm 1,81% (tương đương giảm 1,16 USD/thùng).

Dữ liệu thống kê của Chính phủ Trung Quốc cho thấy tăng trưởng sản lượng của các nhà máy giảm xuống mức thấp nhất trong 8 tháng và tăng trưởng doanh số bán lẻ tăng với tốc độ chậm nhất kể từ tháng 12/2024, gây áp lực lên tâm lý thị trường bất chấp sản lượng dầu thô mạnh hơn tại quốc gia tiêu thụ dầu thô lớn thứ hai thế giới.

Sản lượng tại các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc trong tháng 7 đã tăng 8,9% so với cùng kỳ năm ngoái, mặc dù vẫn thấp hơn so với mức của tháng 6. Tuy nhiên, việc xuất khẩu sản phẩm dầu của Trung Quốc trong tháng trước cũng tăng so với cùng kỳ năm ngoái cho thấy nhu cầu nhiên liệu trong nước thấp hơn.

Trong khi đó, số lượng giàn khoan dầu của Mỹ đã tăng thêm 1 giàn lên 412 giàn trong tuần này.

Các chuyên gia phân tích của Bank of America dự báo thị trường sẽ dư thừa trung bình 890.000 thùng/ngày trong giai đoạn từ tháng 7/2025 đến tháng 6/2026. Ngân hàng cho biết mức dự báo dư cung này được mở rộng do sản lượng từ Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh tiếp tục tăng./.