Giá cà phê trong nước hôm nay (17/8) tiếp tục mức tăng nhanh khó tin từ 2.500 đến 2.800 đồng/kg. Hiện giá thu mua cà phê trung bình tại các địa bàn trọng điểm nằm ở mức 116.800 - 117.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tại các vùng trồng trọng điểm bất ngờ giảm giá. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 140.000 đồng/kg đến 143.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tiếp chuỗi tăng mạnh. Ảnh tư liệu

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng cao chưa từng có

Giá cà phê trong nước hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng cao chưa từng có, dao động trong khoảng 116.800 - 117.500 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 117.500 đồng/kg. Tiếp tục tăng mạnh 2.500 đồng/kg so với hôm qua. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 117.300 đồng/kg, tăng 2.500 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 2.600 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 117.200 đồng/kg. Tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 2.800 đồng/kg giao dịch ở mức giá 116.800 đồng/kg.

Giá cà phê tăng mạnh chủ yếu do nguồn cung trong nước đang dần cạn kiệt. Sau thời gian dài thu hoạch, lượng cà phê tồn kho tại các hộ dân không còn nhiều. Trong khi đó, các doanh nghiệp xuất khẩu vẫn phải mua thêm để đáp ứng hợp đồng, khiến giá thu mua trong nước chịu áp lực tăng cao.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 giao dịch ở mức 4.201 USD/tấn, tăng mạnh 2,86% (117 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước. Tuy nhiên, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 2,91% (115 USD/tấn), lên mức 4.067 USD/tấn.

Tại sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng mạnh 4,64% (15,15 US cent/pound), lên mức 341,65 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 4,86% (15,5 US cent/pound), lên mức 334,2 US cent/pound.

Trong tuần qua, giá cà phê Robusta ghi nhận 4 phiên tăng mạnh, mỗi phiên đều vượt ngưỡng 3 chữ số, chỉ có 1 phiên giảm nhẹ. Tổng kết cả tuần, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 506 USD/tấn, tương đương 14,2%.

Giá cà phê Arabica cũng tăng giá đáng kể, kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 340 USD/tấn, đạt mức 7.370 USD/tấn (khoảng 192.100 đồng/kg). So với tuần trước, giá cà phê Arabica đã tăng 700 USD/tấn, tương đương 10,5%.

Giá tiêu tại các vùng trồng trọng điểm bất ngờ giảm

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm bất ngờ giảm giá so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 140.000 đồng/kg đến 143.000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk không thay đổi hiện ở mức 143.000 đồng/kg. Tại Gia Lai không thay đổi hiện ở mức 141.000 đồng/kg; Tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) hiện ở mức 143.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TP. HCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 141.000 đồng/kg; Đồng Nai ở mức 141,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) giảm 1.000 đồng/kg, hiện ở mức 140,000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu đen Lampung của Indonesia ở mức 7.208 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok ở mức 10.076 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 5.850 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia hiện ở mức 9.250 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này đạt 12.500 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.240 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.370 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 8.950 USD/tấn.

Giá tiêu tuần này tại các thị trường lớn có diễn biến trái chiều. Trong khi hầu hết các loại tiêu đều tăng giá, chỉ có hạt tiêu đen Brazil ghi nhận mức giảm. Giá tiêu Ấn Độ tăng cả trong nước lẫn trên thị trường quốc tế. Tương tự, giá tiêu Indonesia cũng tiếp tục đà tăng trong tuần./.