Phú Thọ chung tay hỗ trợ gia đình người có công, người nghèo xóa nhà tạm, nhà dột nát

(TBTCO) - Thông qua phong trào kêu gọi chung tay góp sức của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân ủng hộ Quỹ Vì người nghèo hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, tỉnh Phú Thọ đã vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ Vì người nghèo tỉnh được gần 203,5 tỷ đồng.

Thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát, tỉnh Phú Thọ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ đã ban hành Kế hoạch vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo.

Theo đó, Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo được thành lập từ cấp tỉnh đến cấp xã và tổ chức phát động Phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát; kêu gọi sự chung tay góp sức của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân.

Bàn giao nhà mới xây cho gia đình hộ nghèo khó khăn về nhà ở xã Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Hồng Nhung

Thông qua phong trào kêu gọi, kết quả đã vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ Vì người nghèo tỉnh được gần 203,5 tỷ đồng. Trong đó, tỉnh Phú Thọ (cũ) tiếp nhận 18,39 tỷ đồng; tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) tiếp nhận 6,41 tỷ đồng; tỉnh Hòa Bình (cũ) tiếp nhận 178,69 tỷ đồng.

Từ nguồn quỹ, đến nay, toàn tỉnh đã hỗ trợ 3.690 hộ nghèo xây mới và sửa chữa nhà ở, với tổng kinh phí trên 154,6 tỷ đồng. Trong đó, tỉnh Phú Thọ (cũ) đã trích hỗ trợ 91 hộ làm nhà ở, tổng số tiền 4.365 triệu đồng; tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) trích hỗ trợ 38 hộ, tổng số tiền 2.060 triệu đồng; tỉnh Hòa Bình (cũ) đã phân bổ, giải ngân xây dựng, sửa chữa 3.561 nhà, tổng số tiền 148.246 triệu đồng.

Từ chương trình, thể hiện sự đồng thuận, trách nhiệm, tinh thần tương thân tương ái của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân toàn tỉnh trong thực hiện xoá nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo, để không ai bị bỏ lại phía sau. Qua đó, góp phần cùng toàn tỉnh hoàn thành xoá 10.801 nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn, đạt 100% kế hoạch.

Ông Lương Ngọc Thạch - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ, thành viên Ban chỉ đạo xoá nhà tạm, nhà dột nát tỉnh cho biết, để hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, thời gian tới, Ban chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình nhằm đảm bảo công tác tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho gia đình người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo đúng quy định, kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đảm bảo việc hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục đích và có hiệu quả.

Chính quyền các cấp cần quan tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình; đồng thời tăng cường vận động nhân dân và các nguồn lực xã hội hoá đầu tư xây dựng nhà ở. Qua đó, giúp cho các gia đình sớm có nhà ở an toàn, ổn định cuộc sống, an tâm lao động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo./.