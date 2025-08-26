Ngành Ngân hàng góp sức hơn 1.800 tỷ đồng xóa nhà tạm, nhà dột nát

(TBTCO) - Thông tin từ Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết phong trào “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025”, ngành Ngân hàng nổi bật với đóng góp hơn 1.815 tỷ đồng, tương đương xây mới trên 30.000 căn nhà.

Ngày 26/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết Chương trình và Phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025".

Thông tin tại hội nghị cho thấy, nhiều bộ, ngành, cơ quan huy động nguồn lực và hỗ trợ rất lớn cho chương trình như: Bộ Quốc phòng hỗ trợ gần 1.000 tỷ đồng, huy động hơn 414.000 ngày công và gần 63.000 lượt phương tiện; Bộ Công an hỗ trợ trên 790 tỷ đồng, huy động 534.000 ngày công và hỗ trợ nguyên vật liệu xây dựng.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huy động thông qua Quỹ "Vì người nghèo" Trung ương hơn 125,88 tỷ đồng; Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh các cấp bộ Đoàn trên cả nước đóng góp hơn 485.000 ngày công lao động.

Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng, đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước nhận Huân chương lao động hạng III vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. Ảnh: T.L.

Như vậy, với sự hưởng ứng mạnh mẽ của các đơn vị trong toàn hệ thống ngân hàng, đặc biệt là các ngân hàng thương mại, từ tháng 4/2024 đến nay, toàn ngành ngân hàng vận động, quyên góp được hơn 1.815 tỷ đồng, tương đương hỗ trợ xây mới hơn 30 nghìn căn nhà.

Với ngành Ngân hàng, quán triệt sâu sắc ý nghĩa to lớn của phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Thủ tướng Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, các đơn vị, tổ chức tín dụng trong ngành ngân hàng phát huy cao độ trách nhiệm nêu gương, tính tiên phong trong tổ chức triển khai và tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đồng hành, ủng hộ, đóng góp, hỗ trợ với nhiều hình thức phù hợp.

Vào tháng 4/2024, tại Lễ Phát động phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát của Thủ tướng Chính phủ tại tỉnh Hòa Bình, 7 ngân hàng thương mại cam kết ủng hộ 220 tỷ đồng (trong đó 100 tỷ đồng được ủng hộ thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tiếp đó, tại Chương trình Phát động hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước với chủ đề "Mái ấm cho đồng bào tôi" ngày 5/10/2024, ngành ngân hàng cam kết ủng hộ 1.000 tỷ đồng. Sau chương trình này, các ngân hàng tiếp tục ủng hộ bổ sung thêm 513 tỷ đồng cho công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát của các địa phương trên cả nước.

Đầu năm 2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo các cấp, các ngành các địa phương tập trung triển khai đợt cao điểm 350 ngày đêm thực hiện thành công chương trình “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” với tinh thần “ai có gì giúp nấy”, “ai có công giúp công, ai có của giúp của”, “ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít”.

Tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Công đoàn Ngân hàng Việt Nam phát động phong trào cán bộ, đoàn viên, người lao động trong toàn hệ thống ngân hàng ủng hộ tối thiểu 01 ngày lương để cùng ngành ngân hàng “Chung tay xóa 1.000 căn nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn cả nước, qua đó góp phần giúp hiện thực hóa những mơ ước, khát khao của nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn thành hiện thực.

Kết thúc chương trình, tổng số tiền đoàn viên, người lao động ngành ngân hàng ủng hộ chương trình là 82 tỷ đồng, tương ứng kinh phí xây mới 1.366 căn nhà, vượt 36,6% so với mục tiêu đề ra ban đầu./.