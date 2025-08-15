Ngày 15/8: Giá thép về mức thấp nhất 2 tuần

(TBTCO) - Tiếp theo đà giảm của phiên trước, sáng nay, giá thép thanh Trung Quốc giảm về mức thấp nhất trong 2 tuần qua. Trong nước, giá thép được các doanh nghiệp tiếp tục duy trì mốc ổn định.

Sáng 15/8, giá thép thanh đang giao dịch tại mức 3.180 Nhân dân tệ/tấn. Ảnh minh họa

Trên sàn giao dịch Thượng Hải

Tại thời điểm 8h00 (giờ Việt Nam) ngày 15/8 giá thép thanh đang ở mức 3.180 Nhân dân tệ/tấn, giảm 0,25%.

Trước đó, kết thúc phiên giao dịch 14/8, giá thép thanh kỳ hạn tháng 9 trên Sàn Thượng Hải giảm 1,34% (43 Nhân dân tệ) về mức 3.176 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9 giảm 1,36% (11 Nhân dân tệ) về mức 797 Nhân dân tệ/tấn. Trong khi đó, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 8 trên Sàn Singapore-SGX giảm 1,42 USD về mức 102,09 USD/tấn.

Giá hợp đồng tương lai thép thanh tại Trung Quốc đã giảm xuống dưới mức 3.190 nhân dân tệ/tấn, ghi nhận mức thấp nhất trong hai tuần do tồn kho cao và nhu cầu theo mùa suy yếu, theo Reuters. Thời tiết bất lợi gần đây cũng cản trở hoạt động xây dựng ngoài trời, qua đó làm giảm tiêu thụ kim loại.

Đà giảm đến từ tồn kho cao, nhu cầu tiêu thụ chậm lại theo mùa và thời tiết xấu làm đình trệ công trình. Ngoài ra, tín dụng mới bằng Nhân dân tệ trong tháng 7 giảm mạnh – thấp nhất gần 20 năm cho thấy sức mua khu vực tư nhân yếu.

Trên thị trường nguyên liệu, than cốc và than luyện kim tại Đại Liên mất 5,17% và 3,59%.

Thị trường đang chờ đợi các dữ liệu kinh tế quan trọng từ Trung Quốc để có thêm tín hiệu về việc cắt giảm sản lượng thép.

Giá thép xây dựng trong nước

Các doanh nghiệp bình ổn giá thép xây dựng. Cụ thể, tại thời điểm 08h30 ngày 15/8/2025, cập nhật từ SteelOnline.vn, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam ổn định, hiện giá thép dao động từ 12.520 - 13.580 đồng/kg cho các sản phẩm như CB240 và D10 CB300.

Khu vực miền Bắc: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 ở mức 13.050 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.440 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg. Thép Việt Sing: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.930 đồng/kg. Thép Việt Ý: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.520 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.730 đồng/kg.

Khu vực miền Trung: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 có giá 13.550 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 13.500 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.730 đồng/kg.

Khu vực miền Nam: Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.730 đồng/kg.

Thép TungHo: Thép cuộn CB240 có giá 13.030 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.520 đồng/kg./.