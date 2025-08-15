Giữa tháng 8/2025, giá cà phê trong nước và thế giới đồng loạt tăng giá. Ảnh tư liệu

Giá cà phê trong nước tục tăng tăng mạnh

Giá cà phê trong nước hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tăng dữ dội chưa từng có, dao động trong khoảng 111.000 - 111.600 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 111.600 đồng/kg. Tiếp tục tăng mạnh 3.400 đồng/kg so với hôm qua. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 111.500 đồng/kg, tăng 3.500 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 3.400 đồng/kg và được giao dịch ở mốc 111.200 đồng/kg; Tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 3.700 đồng/kg ở mức giá 111.000 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước và thế giới đang trải qua đợt tăng giá mạnh chưa từng thấy. Nguyên nhân chính là nguồn cung khan hiếm, tồn kho thấp, chi phí vận chuyển tăng cao cùng các yếu tố thương mại toàn cầu. Điều này đẩy giá cà phê lên mức kỷ lục, gây áp lực lớn cho doanh nghiệp rang xay và người tiêu dùng.

Nhiều người kỳ vọng giá cà phê có thể chạm mốc 135.000 đồng/kg như đỉnh năm 2024, bất chấp việc Việt Nam đang vào vụ thu hoạch. Giá tăng cao là tin tốt cho nông dân nhưng lại gây khó khăn cho các doanh nghiệp thương mại và sản xuất do áp lực vốn và hiệu quả kinh doanh giảm.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London tăng mạnh. Cụ thể, kỳ hạn tháng 9/2025 giao dịch ở mức 4.040 USD/tấn, tăng mạnh 2,72% (107 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước. Tuy nhiên, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 3,11% (118 USD/tấn), lên mức 3.917 USD/tấn.

Tại sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng mạnh 0,56% (1,8 US cent/pound), lên mức 321,4 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 0,66% (2,05 US cent/pound), lên mức 314,7 US cent/pound.

Giá cà phê thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch này do thông tin sương giá tại Brazil làm ảnh hưởng đến sản xuất, đặc biệt là vụ mùa sắp tới. Ngoài ra, mức thuế 50% áp lên cà phê Brazil khiến giá Robusta càng tăng cao.

Giữa tháng 8/2025, giá cà phê trong nước và thế giới đồng loạt tăng giá. Cà phê Robusta giao tháng 9 đạt 3.933 USD/tấn, trong khi giá thu mua tại Tây Nguyên cũng ở mức cao do nguồn hàng khan hiếm. Các doanh nghiệp xuất khẩu đang gấp rút thu mua để hoàn thành hợp đồng.

Nguyên nhân chính của đợt tăng giá là nguồn cung toàn cầu bị thắt chặt. Thời tiết bất lợi như hạn hán, nắng nóng và sâu bệnh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản lượng tại Brazil, Việt Nam và các nước sản xuất khác. Ở Tây Nguyên, rệp sáp hoành hành do nhiệt độ cao và độ ẩm thấp.

Biến đổi khí hậu, nhu cầu tăng, tồn kho thấp, chi phí vận chuyển cao và chính sách thương mại đã tạo ra cơn bão giá cà phê. Giới phân tích dự báo giá sẽ khó giảm trong ngắn hạn, thậm chí có thể lập đỉnh mới nếu nguồn cung không cải thiện.

Giá tiêu ổn định ở mức 140.000 - 142.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm ổn định ở mức giá cao so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 140.000 đồng/kg đến 142.000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 142.000 đồng/kg; tại Gia Lai hiện ở mức 140.000 đồng/kg; tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) có giá 142.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TP. HCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 140.000 đồng/kg; Đồng Nai ở mức 140.000 đồng/kg; tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) hiện ở mức 140,000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu đen Lampung của Indonesia tăng nhẹ so với ngày hôm qua ở mức 7.232 USD/tấn (tăng 0,79%). Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok tăng nhẹ so với ngày hôm qua đạt 10.109 USD/tấn (tăng 0,79%).

Giá tiêu đen ASTA của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 5.850 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 9.250 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA cở mức 12.500 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam ổn định. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.240 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.370 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 8.950 USD/tấn./.