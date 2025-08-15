(TBTCO) - Công an Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh (A80).

Ảnh minh họa

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025); Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành (A80).

Lễ kỷ niệm bắt đầu từ 6h30 ngày 2/9/2025 (trước đó, Ban tổ chức tiến hành tổng hợp luyện lần 1 từ 20h ngày 21/8/2025; tổng hợp luyện lần 2 từ 20h ngày 24/8/2025; sơ duyệt từ 20h ngày 27/8/2025 và tổng duyệt từ 6h30 ngày 30/8/2025).

Để bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ các hoạt động của Lễ kỷ niệm; Công an thành phố Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi đối với các phương tiện như sau:

Thời gian và các tuyến đường tổ chức cấm triệt để các phương tiện

Từ 17h ngày 21/8/2025 đến 3h ngày 22/8/2025; từ 17h ngày 24/8/2025 đến 3h ngày 25/8/2025; từ 17h ngày 27/8/2025 đến 3h ngày 28/8/2025; từ 18h ngày 29/8/2025 đến 15h ngày 30/8/2025; từ 18h ngày 1/9/2025 đến 15h ngày 2/9/2025.

Các tuyến đường tổ chức cấm triệt để đối với tất cả các phương tiện (trừ các xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm)

Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Thanh Niên, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Điện Biên Phủ, Bà Huyện Thanh Quan, Chùa Một Cột, Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm, Ngọc Hà, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo, Trần Phú, Sơn Tây, Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao, Nghi Tàm, Yên Phụ, Cửa Bắc, Đội Cấn, Dốc La-Pho, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông (từ Lê Duẩn đến Quang Trung), Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, Phan Chu Trinh (từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền); Lê Thánh Tông, Tông Đản (từ Lý Đạo Thành đến Tràng Tiền), Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Quang Trung (từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Thi), Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Ngô Quyền (từ Quảng trường ngân hàng Nhà nước đến Tràng Tiền), Giảng Võ, Láng Hạ, Láng (từ Láng Hạ đến Trần Duy Hưng).

Thời gian và các tuyến đường tổ chức tạm cấm và khuyến nghị người tham gia giao thông hạn chế lưu thông

Từ 17h ngày 21/8/2025 đến 3h ngày 22/8/2025; từ 17h ngày 24/8/2025 đến 3h ngày 25/8/2025;; từ 17h ngày 27/8/2025 đến 3h ngày 28/8/2025; từ 18h ngày 29/8/2025 đến 15h ngày 30/8/2025; từ 18h ngày 1/9/2025 đến 15h ngày 2/9/2025.

Các tuyến đường được tổ chức tạm cấm phương tiện lưu thông

Các tuyến đường phía bên trong đường Vành đai I: Tạm cấm đối với các loại phương tiện (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm, xe được quyền ưu tiên, xe thực hiện công vụ, xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố).

Các tuyến đường trong khu vực từ đường Vành đai I đến đường Vành đai II: Tạm cấm đối với các xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm, xe được quyền ưu tiên, xe thực hiện công vụ, xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố).

Các tuyến đường Công an thành phố khuyến nghị người tham gia giao thông hạn chế lưu thông

Các tuyến đường trong khu vực từ Vành đai II đến Vành đai III: Hạn chế lưu thông đối với các xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách dưới 16 chỗ, xe ô tô cá nhân, xe mô tô.

Các tuyến đường trong khu vực từ Vành đai I đến Vành đai II: Hạn chế lưu thông đối với các phương tiện.

Đối với một số tuyến đường từ Vành đai III hướng ra khu vực ngoại thành (gồm: Quốc lộ 32, Cầu Diễn, Hồ Tùng Mậu, Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, Đại lộ Thăng Long, đường Làng Văn hóa, Quốc lộ 21A, đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 6, Quang Trung, Trần Phú, Nguyễn Trãi, đường tỉnh lộ 419, đường tỉnh lộ 429, Võ Nguyên Giáp, Quốc lộ 18): hạn chế lưu thông đối với các phương tiện (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm).

Không dừng, đỗ phương tiện trên các tuyến đường tổ chức cấm và tạm cấm các phương tiện lưu thông.

Trong thời gian tổ chức cấm đường, hạn chế phương tiện, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hướng đi đối với các phương tiện như sau

Các xe ô tô trong diện tạm cấm từ Quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đi cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình di chuyển qua cầu Thanh Trì → Vành đai III trên cao → nút giao Đỗ Mười → cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Xe từ các tỉnh phía Đông (Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh,...) đi các tỉnh phía Bắc, Tây, Tây Bắc (Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang...) di chuyển theo tuyến: cầu Phù Đổng → cầu Thanh Trì → Vành đai III trên cao → cầu Thăng Long → Võ Văn Kiệt...; hoặc từ Quốc lộ 5 → Nguyễn Đức Thuận → đường dẫn cầu Thanh Trì → cầu Phù Đổng → cao tốc Hà Nội - Bắc Giang → cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đi tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang... và ngược lại.

Xe từ các tỉnh phía Bắc (Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ...) đi các tỉnh phía Nam (Ninh Bình, Thanh Hóa...) di chuyển theo tuyến: Quốc lộ 2 → Võ Văn Kiệt → cầu Thăng Long → Vành đai III trên cao → nút giao Đỗ Mười → cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 10 tấn trở lên di chuyển trên tuyến đường Vành đai III trên cao hạn chế di chuyển xuống các vị trí nút giao trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển và tuân thủ sự điều hành, chỉ dẫn của lực lượng chức năng.

Khuyến cáo nhân dân từ các tỉnh, địa phương đến Thủ đô Hà Nội tham dự các hoạt động của Lễ kỷ niệm sử dụng xe ô tô vận chuyển hành khách, phương tiện giao thông công cộng, nhất là tàu điện trên cao (tuyến số 2A Cát Linh - Hà Đông: từ ga Yên Nghĩa - phường Hà Đông đến ga Cát Linh - phường Ô Chợ Dừa; tuyến số 3 Nhổn - ga Hà Nội: từ ga Nhổn - phường Tây Tựu đến ga Cầu Giấy - phường Giảng Võ); đi bộ trên một số tuyến phố địa bàn phường Ba Đình, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Giảng Võ, Ngọc Hà và các vị trí xung quanh Quảng trường Ba Đình; tuân thủ theo hướng dẫn của lực lượng chức năng, đứng trên vỉa hè, không chen lấn, tràn xuống lòng đường gây cản trở các đoàn hành quân, khối diễu binh, diễu hành…; chủ động truy cập, tìm hiểu các thông tin liên quan, cần thiết trước khi tham gia các hoạt động của Lễ kỷ niệm tại Website: https://a80.hanoi.gov.vn.

Để bảo đảm an ninh, an toàn, góp phần tổ chức thành công Lễ kỷ niệm, đề nghị người tham gia giao thông tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ; khi gặp các phương tiện được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ, khẩn trương đi sát vào lề đường bên phải, dừng hẳn lại hoặc chuyển hướng vào các đường ngang, điểm giao cắt gần nhất, nhường đường cho đoàn xe ưu tiên.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị Sở Xây dựng, Tổng Công ty vận tải Hà Nội, Tổng Công ty đường sắt Việt Nam: căn cứ chức năng, thẩm quyền và thông báo phân luồng giao thông này để tăng cường các phương tiện vận tải hành khách công cộng phục vụ Nhân dân di chuyển từ các khu vực vào trung tâm thành phố, bổ sung hệ thống báo hiệu đường bộ để chỉ dẫn người tham gia giao thông đi theo luồng tuyến; nghiên cứu, điều chỉnh lộ trình các tuyến xe buýt phù hợp và tạm dừng thời gian hoạt động của tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng (đi qua tuyến đường Điện Biên Phủ, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn).

Công an thành phố Hà Nội thông báo để nhân dân, người tham gia giao thông biết, chấp hành, lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp và hỗ trợ lực lượng Công an hoàn thành nhiệm vụ./.