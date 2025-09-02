(TBTCO) - Sáng nay 2/9/2025, hơn một trăm triệu con tim người Việt lại hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi 80 năm trước vang lên bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – chính thể dân chủ đầu tiên ở Đông Nam Á. Đó là khoảnh khắc mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc, và hôm nay tiếp tục là nguồn cảm hứng bất tận để mỗi người Việt Nam tự hào nhìn lại chặng đường vẻ vang của đất nước và chung hướng tương lai.

Người dân cùng nhau chờ thời khắc Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Trong ánh sáng ban mai, rạng ngời gương mặt của những chiến sĩ quân đội, công an và đại diện các tầng lớp nhân dân. Họ sải những bước chân hùng dũng, tự tin trên Quảng trường Ba Đình - nơi in dấu chân lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người trịnh trọng tuyên bố trước thế giới: “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do.”

Từ ngọn cờ Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến cơ đồ hôm nay, nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã trải qua tròn tám thập kỷ với muôn vàn thử thách. Trong quãng thời gian ấy, đất nước phải trải qua gần 40 năm chiến tranh và xung đột và chỉ thực sự được sống trọn vẹn trong hòa bình 4 thập kỷ vừa qua. Những cuộc chiến tranh dù khép lại với chiến thắng “vang dội năm châu, chấn động địa cầu” (1954) hay với “cột mốc chói lọi tháng Tư 1975” nhưng cũng để lại những mất mát, di chứng lâu dài cho dân tộc và nhiều thế hệ. Song chính từ những đau thương ấy đã tiếp tục hun đúc nên ý chí quật cường, tinh thần bất khuất của người Việt Nam - một dân tộc không bao giờ chịu khuất phục trước cường quyền.

Henry Kissinger, cựu Ngoại trưởng Mỹ, từng thừa nhận: “Người Việt Nam đã chứng minh cho thế giới thấy rằng một dân tộc nhỏ bé nhưng quyết tâm có thể đánh bại bất kỳ cường quốc nào.” Nhà báo người Australia Wilfred Burchett cũng viết: “Người Việt Nam chiến đấu không chỉ bằng vũ khí mà bằng cả trái tim và ý chí sắt đá”.

Sau chiến tranh, sự kiên cường và tinh thần sáng tạo tiếp tục đưa đất nước bước vào công cuộc Đổi mới năm 1986. Gần 40 năm qua, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn: kinh tế tăng trưởng năng động, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, khoa học – công nghệ, giáo dục, văn hóa phát triển, quốc phòng – an ninh được giữ vững, quan hệ đối ngoại rộng mở với bạn bè khắp năm châu. Vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng được khẳng định.

Người dân hòa trong sắc cờ đỏ, sao vàng cùng nhau chờ thời khắc Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Hình ảnh Tổ quốc hôm nay không chỉ gắn với một dân tộc anh hùng trong chiến tranh, mà còn là biểu tượng của khát vọng vươn lên mạnh mẽ trong hòa bình. Đó là hình ảnh một Việt Nam tự tin hội nhập, giữ vững bản sắc và khí phách, đồng thời hướng tới tương lai giàu mạnh, văn minh. Lời căn dặn trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn vang vọng như ngọn đuốc soi đường: “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

Trong ánh bình minh của mùa thu lịch sử, tiếng bước chân rộn ràng trên Quảng trường Ba Đình như nhịp trống thúc giục muôn triệu trái tim Việt Nam cùng hướng về tương lai. Tám mươi năm qua là hành trình của máu và hoa, của gian khổ và vinh quang; những thập niên tới sẽ là hành trình của trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng để xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, sánh vai cùng các cường quốc năm châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Ánh mắt này, trái tim này, tất cả đều đang hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Thế hệ hôm nay, bằng trí tuệ, lòng yêu nước và khát vọng cống hiến, sẽ viết tiếp bản anh hùng ca bất diệt của dân tộc - không còn bằng súng đạn mà bằng những kỳ tích mới trong hòa bình, sáng tạo và phát triển./.