Kho bạc Nhà nước làm việc xuyên kỳ nghỉ lễ để chi trả tặng quà nhân dân dịp Tết độc lập

(TBTCO) - Thực hiện việc tặng quà cho nhân dân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 theo Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các Nghị quyết, Công điện của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa có công điện khẩn chỉ đạo hệ thống KBNN các khu vực triển khai một loạt nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm công tác chi trả, thanh toán kịp thời cho đúng đối tượng, đúng quy định.

Theo công điện, Giám đốc KBNN các khu vực có trách nhiệm tổ chức quán triệt sâu sắc đến toàn thể công chức tại các phòng nghiệp vụ, phòng giao dịch về ý nghĩa chính trị và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong dịp lễ lớn của đất nước. Đặc biệt, việc chi trả quà tặng cho nhân dân và thực hiện các chính sách, chế độ đối với các đối tượng chịu tác động từ quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy (theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP) được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, cần tập trung ưu tiên cao nhất.

Công chức KBNN làm việc xuyên kỳ nghỉ lễ để chi trả tặng quà nhân dân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ảnh: H.T

Để bảo đảm tiến độ, KBNN yêu cầu các đơn vị trong toàn hệ thống bố trí đầy đủ công chức (kể cả lãnh đạo và chuyên viên) trực làm việc xuyên suốt kỳ nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 30/8 đến hết ngày 2/9/2025. Việc chi trả, thanh toán phải diễn ra thông suốt, đúng đối tượng, đúng chế độ và đúng thời gian quy định.

Cùng với đó, công điện cũng yêu cầu các đơn vị KBNN khu vực chủ động phối hợp với Sở Tài chính thực hiện hạch toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương khi có quyết định phân bổ của Bộ Tài chính.

Kịp thời nhập dự toán ngân sách xã, phường, đặc khu vào TABMIS (Hệ thống thôn tin quản lý ngân sách và kho bạc) ngay sau khi nhận được quyết định giao dự toán.

Phối hợp chặt chẽ với UBND cấp xã và các ngân hàng thương mại nơi KBNN mở tài khoản để tổ chức chi trả bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Việc chi trả quà tặng nhân dân sẽ được hạch toán vào Mã nguồn 25 - Kinh phí An sinh xã hội, loại khoản 398 - Chính sách và hoạt động phục vụ các đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khác, tiểu mục 7499 - Chi khác theo Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước được quy định tại Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính.

KBNN cũng yêu cầu các đơn vị KBNN trực thuộc bố trí bộ phận thường trực, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện, đồng thời tiếp nhận, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc từ KBNN các khu vực thông qua đầu mối hỗ trợ đã được công bố.

Giám đốc KBNN các khu vực được yêu cầu khẩn trương, nghiêm túc tổ chức triển khai, bảo đảm chính sách an sinh xã hội và các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước đến với người dân một cách kịp thời, minh bạch, hiệu quả, góp phần lan tỏa tinh thần nhân văn sâu sắc trong dịp lễ trọng đại của dân tộc.