Lãnh đạo Bộ Tài chính chúc mừng 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào

(TBTCO) - Ngày 25/11, Đoàn đại biểu Bộ Tài chính do Thứ trưởng Trần Quốc Phương – Phó Chủ tịch Ủy ban hợp tác Việt Nam – Lào làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Đại sứ quán Lào tại Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975 – 2/12/2025).

Thay mặt Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trần Quốc Phương gửi tới Đại sứ Khamphao Ernthavanh và Đại sứ quán Lào lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào; đồng thời bày tỏ vui mừng trước những thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực mà Lào đã đạt được trong 50 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương trò chuyện với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh. Ảnh: Mạnh Tuấn

Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh, quan hệ hợp tác Việt Nam và Lào trong thời gian qua tiếp tục phát triển bền chặt, trong đó hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư luôn là một trong những trụ cột quan trọng. Nhiều công trình, dự án hợp tác đã đi vào hoạt động và phát huy hiệu quả thiết thực.

Thứ trưởng bày tỏ kỳ vọng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước sẽ ngày càng được củng cố và phát triển bền vững trong thời gian tới.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương cũng các đồng chí lãnh đạo các đơn vị của Bộ Tài chính tặng lẵng hoa chúc mừng kỷ niệm 50 Quốc khánh nước CHDCND Lào. Ảnh: Mạnh Tuấn

Đại sứ CHDCND Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cảm ơn Đoàn Bộ Tài chính Việt Nam đã đến chung vui cùng Đại sứ quán trong dịp kỷ niệm đầy ý nghĩa này.

Đại sứ Khamphao Ernthavanh đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả giữa Bộ Tài chính Việt Nam và các cơ quan của Lào trong thời gian qua, đặc biệt là việc triển khai các dự án mà hai bên đã ký kết trong năm 2024 và 2025 dưới sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Đại sứ Khamphao Ernthavanh tin tưởng trong thời gian tới, Bộ Tài chính hai nước, Đại sứ quán cùng các cơ quan liên quan sẽ tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả các dự án hợp tác.

Đại sứ Khamphao Ernthavanh khẳng định sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu nối quan trọng, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ Việt Nam – Lào trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là trong hợp tác trong lĩnh vực tài chính, kinh tế, đầu tư và thương mại.