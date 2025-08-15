Khám phá hệ thống tuần hoàn nước khép kín, an toàn tại Đảo Châu Âu, Eco Central Park

(TBTCO) - Tại Đảo Châu Âu, mỗi m2 xây dựng được bao bọc, làm mát bởi 2m2 mặt nước. Toàn bộ các nhánh đảo được ôm ấp bởi 10ha mặt nước tuần hoàn, thiết kế theo triết lý vị nhân sinh, an toàn cho cư dân để hưởng những lợi ích từ môi trường sống đem lại.

Mỗi căn biệt thự tại Đảo Châu Âu, Eco Central Park đều được mặt nước bao quanh

Cải tạo đất, nước tạo hệ sinh thái phong phú

Lấy cảm hứng từ ngôi làng Giethoorn ở Hà Lan với mặt nước biến thiên bao quanh để tạo cảnh quan, Đảo Châu Âu, Eco Central Park (rộng gần 200ha, tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) của nhà sáng lập Ecopark được quy hoạch với 4.7ha diện tích xây dựng, 10ha diện tích mặt nước. Tỉ lệ 1m2 xây dựng được làm mát bởi 2m2 mặt nước không chỉ là chỉ số quy hoạch, mà là tuyên ngôn đắt giá về triết lý sống, giá trị bền vững, đưa “kiến trúc làm nền, thiên nhiên mới là chủ thể”.

Mỗi m2 xây dựng được làm mát bởi 2m2 mặt nước

Tại Đảo Châu Âu, nước chính là phần hồn cốt tinh túy. Tiếp nối thành công của biệt thự đảo tại Thành phố xanh Ecopark, biệt thự đảo Eco Central Park, chủ đầu tư tiếp tục cho ra đời bản thiết kế bài bản và chi tiết nhất, từ độ rộng của mặt hồ, khoảng cách giữa các nhánh đảo cho đến dòng chảy của nước và hệ thống xử lý nước tự nhiên.

Tại Đảo Châu Âu cũng như toàn bộ dự án Eco Central Park, trước đây là vùng đất nhiễm mặn, hệ sinh thái chỉ có cây ngập mặn nghèo nàn như: sú, vẹt, đước. Để phát triển đa dạng, phong phú cảnh quan, hệ sinh thái, bằng 22 năm kinh nghiệm phát triển bất động sản xanh, bền vững, chủ đầu tư Ecopark bắt tay cùng các chuyên gia đầu ngành nông nghiệp thực hiện “thau chua rửa mặn”.

Ecopark thau chua rửa mặn vùng đất gần 200ha trong 2 năm tạo hệ sinh thái nước ngọt phong phú

Triết lí thiết kế mặt nước tuần hoàn, vị nhân sinh

Qúa trình thau chua rửa mặn 1 vùng đất hàng trăm ha thường mất khoảng 10 năm nhưng bằng kinh nghiệm, chỉ sau gần 2 năm Ecopark vào triển khai đã thau chua rửa mặn được toàn bộ dự án rộng gần 200ha. Giờ đây, nước chảy trong khu đô thị là hệ thống nước ngọt hoàn toàn, tưới tiêu thuận lợi tạo ra hệ sinh thái đô thị hiện đại, tự nhiên và phong phú.

Nếu như tại Ecopark Hưng Yên, chủ đầu tư dùng hệ thống cây trồng tập trung để xử lý nguồn nước thì tại Eco Central Park, phương pháp “phân tán” được chủ đầu tư vận dụng.

Đảo Châu Âu kế thừa kinh nghiệm xử lý mặt nước tuần hoàn thành công của nhà sáng lập Ecopark tại biệt thự đảo Ecopark (Hưng Yên).

“Chúng tôi sử dụng “quyền năng” đặc biệt của cây cỏ, được trồng rải rác khắp dự án như: sậy, bèo tây, cỏ vetiver… Đó là những loài cây thủy sinh có tác dụng lọc, làm sạch môi trường nước, hấp thụ và chuyển hóa những chất hữu cơ, kim loại nặng dư thừa trong nước, kể cả những chất độc hại như chì, thủy ngân. Bên cạnh đó, Nghệ An hướng về bảo tồn cây bán ngập bản địa để tạo hệ thủy sinh và giữ kè đất nên chúng tôi trồng thêm bần, cói, vẹt và các cây thủy sinh cảnh quan bổ sung để tạo cảnh quan ven mặt nước như thủy trúc, bách thủy tiên”, ông Nguyễn Đức Cảnh- Phó tổng giám đốc Eco Central Park chia sẻ.

Ông Cảnh cho biết thêm, việc tuần hoàn và thay thế nước tại Đảo Châu Âu được thực hiện thường xuyên khi nước được bơm và bổ cập liên tục vào hệ thống mặt nước các hồ trong dự án. Lượng nước cũ còn lại trong hồ luôn được bơm đi để tưới cây cảnh quan toàn khu đô thị. Vì thế dòng nước cũng được thay liên tục. Bất cứ tuyến đường nào cắt ngang mặt nước đều được bố trí các cống thông hồ cỡ lớn, đảm bảo nước được luân chuyển đều, không có góc chết.

Đảo Châu Âu với hệ sinh thái nước ngọt đa dạng, phong phú.

Để tạo dòng chảy tự nhiên cho mặt nước, các mặt nước hồ tại từng khu vực xây dựng giật cấp với độ cao khác nhau, kiểm soát bằng hệ thống cửa phai điều tiết hiện đại. Việc tạo dòng chảy cho nước là vô cùng quan trọng bởi nhờ sự luân chuyển liên tục, nước mới có khả năng tự làm sạch, tránh được sự bùng phát của tảo, nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm cho những ao hồ tù đọng. Thêm nữa, nước tại Đảo Châu Âu cũng được lấy từ những nguồn hoàn toàn tự nhiên như nước mưa hay nước từ đầu sông Rào Đừng. Dòng nước tự nhiên có lợi thế giàu vi sinh vật, không chứa hóa chất, có khả năng cải tạo môi trường sống.

Thiết kế mặt nước an toàn theo triết lí vị nhân sinh của Ecopark

Lấy cảm hứng thiết kế từ nước, chủ đầu tư Ecopark chú trọng cách tạo độ an toàn cho mặt nước. Theo đó một hành lang an toàn được thực hiện theo nguyên tắc: ranh đất rộng 1m cọc tre đóng khít để gia cố kè sinh thái rồi đến lớp đệm thủy sinh thoải dần 30 độ, rộng 2.5m. Đây là kỹ thuật gia cố thân thiện môi trường, làm vững chắc nền đất ven mặt nước, giúp cư dân yên tâm về độ ổn định của nền đất, sân vườn cũng như nội thất, sàn gỗ được thi công trên nhánh đảo. “Đây cũng là cách thiết kế theo triết lí vị nhân sinh, đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu, bởi sau ranh đất vẫn là vùng an toàn với người già, trẻ nhỏ. Điều này khác với các hồ tự nhiên hay chủ đầu tư tận dụng mặt nước tự nhiên nhưng không có sự đầu tư gia cố an toàn”, đại diện chủ đầu tư Ecopark chia sẻ thêm.

Đảo Châu Âu là phân khu đắt giá, cao cấp nhất Eco Central Park.

Không gian mặt nước tại Đảo Châu Âu được kiến tạo với sứ mệnh nâng cấp dòng sản phẩm signature của thương hiệu Ecopark, mang tới cho gia chủ trải nghiệm về những giá trị của cuộc sống hòa hợp trọn vẹn cùng thiên nhiên.

