Nhiều tuyến cao tốc sẽ hoàn thành vào cuối năm 2025

(TBTCO) - Theo kế hoạch đến ngày 19/8/2025 sẽ có thêm 208 km đường bộ cao tốc được hoàn thành, nâng tổng số đường bộ cao tốc cả nước lên 2.476 km. Như vậy, từ nay đến cuối năm 2025, Bộ Xây dựng và các địa phương cần hoàn thành thêm khoảng 733 km đường bộ cao tốc, nâng tổng số đường bộ cao tốc cả nước lên 3.209 km, góp phần thay đổi về chất diện mạo hạ tầng giao thông

Khối lượng công việc còn lại rất nhiều

Bộ Xây dựng cho biết, một số dự án có kế hoạch hoàn thành năm 2025, khối lượng còn nhiều trong khi mùa mưa đến sớm hơn thường lệ và dự kiến kéo dài, ảnh hưởng đến việc triển khai thi công, tiềm ẩn rủi ro chậm hoàn thành theo kế hoạch, đòi hỏi sự nỗ lực cố gắng vượt bậc, sự sát sao, điều hành linh hoạt mới bảo đảm kế hoạch hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc, đặc biệt là Dự án thành phần 3 và 5 của Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, Dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang.

Thời gian từ nay đến cuối năm 2025 chỉ còn 5 tháng, khối lượng công việc còn lại rất nhiều, để hoàn thành các mục tiêu, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan chủ quản bám sát tiến độ triển khai, tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu thi công tổ chức thi công “3 ca 4 kíp”, nỗ lực cố gắng, chủ động tháo gỡ các khó khăn, áp dụng các giải pháp kỹ thuật rút ngắn thời gian thi công để bảo đảm hoàn thành các dự án trong năm 2025.

Các bộ, ngành kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, không làm ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành; rà soát các quy định của pháp luật để tiếp tục đề xuất sửa đổi, bổ sung theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, nâng cao trách nhiệm của địa phương; rà soát đề xuất danh mục các dự án đường bộ cao tốc để đầu tư với mục tiêu 5.000 km vào năm 2030.

Các địa phương tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, tuyệt đối không để gián đoạn trong công tác giải phóng mặt bằng và tổ chức triển khai thi công các dự án khi thực hiện sáp nhập các tỉnh và tổ chức chính quyền 2 cấp...

Thi công cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ. Ảnh Nguyễn Vũ

Dừng thi công dự án khi phát hiện nguy cơ mất an toàn

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa có công điện đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các ban quản lý dự án tăng cường công tác bảo đảm an toàn lao động trong thi công xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng giao thông.

Công điện của Bộ trưởng Bộ Xây dựng nêu rõ, hiện nay, ngành Xây dựng đang triển khai đồng loạt các dự án đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng giao thông trên phạm vi toàn quốc. Xác định an toàn lao động trong thi công xây dựng luôn là yếu tố quan trọng, thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình nói chung và trong thi công xây dựng công trình kết cấu hạ tầng giao thông nói riêng. Công tác quản lý an toàn lao động tại các dự án cơ bản được kiểm soát, có nhiều chuyển biến tốt.

Tuy nhiên, tại một số công trình vẫn để xảy ra tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật như: Sập tấm ván khuôn cống hộp tại cao tốc đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt, sạt lở hào tuyến cáp ngầm tại dự án đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, rơi ngã từ trên cao tại dự án đoạn Cần Thơ - Hậu Giang.

Gần đây nhất, ngày 11/8/2025, tại công trường dự án đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh đã xảy ra vụ tai nạn lao động làm 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Minh, nhằm ngăn ngừa các vụ việc tương tự tái diễn, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn về xây dựng, UBND cấp xã tăng cường tổ chức kiểm tra, rà soát toàn diện công tác quản lý an toàn lao động tại các công trình xây dựng trên địa bàn, đặc biệt là công trình kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm.

Cơ quan chức năng phải yêu cầu dừng thi công ngay khi phát hiện các nguy cơ gây mất an toàn và yêu cầu các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng phải có biện pháp khắc phục ngay, tập trung bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người lao động trước khi thi công trở lại.