Ngày 14/8: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá cà phê trong nước hôm nay (14/8) tiếp đà tăng mạnh, mức tăng từ 700 - 800 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá thu mua cà phê trung bình tại các địa bàn trọng điểm là 108.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu ổn định ở mức 140.000 - 142.000 đồng/kg.

Giá thu mua cà phê trung bình tại các địa bàn trọng điểm hôm nay ở mức 108.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê tiếp đà tăng 700 - 800 đồng/kg

Giá cà phê trong nước tiếp đà tăng mạnh, mức tăng từ 700 - 800 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá thu mua cà phê trung bình tại các địa bàn trọng điểm là 108.000 đồng/kg. Mức giá này cao hơn khoảng 4.000 đồng/kg so với phiên mở đầu tuần (11/8/2025), cho thấy đà tăng mạnh và ổn định của thị trường nội địa.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk có mức giá 108.000 đồng/kg, giá cà phê tại Lâm Đồng có mức giá 107.300 đồng/kg và giá cà phê hôm nay tại Gia Lai có mức giá 107.800 đồng/kg.

Trên sàn LTrên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London bất ngờ tăng mạnh so với phiên giao dịch hôm qua, dao động 3.597 - 3.933 USD/tấn. Kỳ giao hàng tháng 9/2025 là 3.933 USD/tấn; kỳ giao hàng tháng 11/2025 là 3.799 USD/tấn; kỳ giao hàng tháng 1/2026 là 3.694 USD/tấn; kỳ giao hàng tháng 3/2026 là 3.633 USD/tấn và kỳ giao tháng 5/2026 là 3.597 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York duy trì xu hướng tăng so với phiên giao dịch hôm qua, dao động 290,25 - 319,60 cent/lb. Cụ thể, kỳ giao hàng tháng 9/2025 là 319,60 cent/lb, kỳ giao hàng tháng 12/2025 là 312,65 cent/lb, kỳ giao hàng tháng 3/2026 là 303 cent/lb; kỳ giao hàng tháng 5/2026 là 296,40 cent/lb và kỳ giao hàng tháng 7/2026 là 290,25 cent/lb.

Giá cà phê Arabica Brazil duy trì đà tăng so với phiên giao dịch trước đó, dao động 368,35 - 408 USD/tấn. Cụ thể, ở kỳ giao hàng tháng 9/2025 là 408 USD/tấn; kỳ giao hàng tháng 12/2025 là 384 USD/tấn; kỳ giao hàng tháng 3/2026 là 378,20 USD/tấn và kỳ giao hàng tháng 5/2026 là 368,35 USD/tấn.

Giá tiêu ổn định

Giá tiêu trong nước hôm nay ổn định ở mức 140.000 - 142.000 đồng/kg. Hiện giá thu mua trung bình tại các địa bàn trọng điểm là 140.800 đồng/kg.

Cụ thể, giá tiêu hôm nay tại tỉnh Gia Lai tiếp tục đi ngang so với hôm qua, thương lái thu mua ở mức 140.000 đồng/kg. Tương tự, giá tiêu tại TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai cũng giữ ở mức 140.000 đồng/kg.

Hai tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk tiếp tục giữ vị trí cao nhất trong nước, với mức thu mua 142.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu ở Indonesia sau phiên hôm qua có xu hướng tăng nhẹ, trong khi các nước còn lại duy trì ổn định.

Cụ thể, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế niêm yết giá tiêu đen Lampung của Indonesia hiện đang ở mức giá 7.175 USD/tấn; tương tự giá tiêu trắng Muntok hiện được thu mua với giá 10.029 USD/tấn.

Thị trường tiêu Malaysia tiếp tục ổn định và đi ngang, hiện giá tiêu đen ASTA của Malaysia được thu mua ở mức 9.250 USD/tấn và giá tiêu trắng ASTA ở mức 12.500 USD/tấn.

Giá tiêu ở Brazil ít biến động, ổn định so với hôm qua, hiện giá thu mua đạt mức 5.850 USD/tấn.

Nhìn chung, thị trường tiêu xuất khẩu Việt Nam ít biến động, đi ngang so với phiên hôm qua. Hiện giá tiêu đen Việt Nam xuất khẩu ở mức giá 6.240 USD/tấn với loại 500 g/l; loại 550 g/l ở mức giá 6.370 USD/tấn và giá tiêu trắng đang ở mức giá 8.950 USD/tấn./.