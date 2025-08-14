(TBTCO) - Từ 15h00 chiều ngày 14/8, giá các loại xăng, dầu đã đảo chiều giảm nhẹ theo quyết định điều chỉnh của Liên Bộ Công thương - Tài chính.

Trước những diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây và thực hiện điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, Liên Bộ Công thương - Tài chính không thực hiện trích lập và không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng.

Theo đó, kể từ 15h00 ngày 14/8, giá xăng E5RON92: không cao hơn 19.354 đồng/lít, giảm 254 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, thấp hơn xăng RON95-III 530 đồng/lít. Xăng RON95-III: không cao hơn 19.884 đồng/lít, giảm 190 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 18.077 đồng/lít, giảm 723 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Dầu hỏa: không cao hơn 18.020 đồng/lít, giảm 640 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 15.268 đồng/kg, giảm 379 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Giá xăng, dầu giảm nhẹ. Ảnh minh họa

Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 34 phiên điều chỉnh, trong đó xăng RON 95 có 18 lần tăng, 16 lần giảm; dầu điêzen có 16 lần tăng, 17 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.

Theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 7/8/2025 - 13/8/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ hoãn áp dụng chính sách thuế cao hơn đối với hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc; Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga dự kiến gặp nhau để thảo luận về việc chấm dứt xung đột tại Ucraina; OPEC+ quyết định tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 9; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có xu hướng chung là giảm.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 7/8/2025 và kỳ điều hành ngày 14/8/2025 là: 77,030 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 1,478 USD/thùng, tương đương giảm 1,88%); 79,142 USD/thùng xăng RON95 (giảm 1,056 USD/thùng, tương đương giảm 1,32%); 83,924 USD/thùng dầu hỏa (giảm 3,692 USD/thùng, tương đương giảm 4,21%); 84,716 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 4,152 USD/thùng, tương đương giảm 4,67%); 407,194 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 13,608 USD/tấn, tương đương giảm 3,23%).