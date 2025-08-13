Giá vàng hôm nay (13/8): Giá vàng giảm nhẹ nhưng vẫn ở mốc cao

Sáng nay, giá vàng thế giới quay đầu tăng nhẹ. Trong nước, các thương hiệu vẫn neo ở ngưỡng cao. Chênh lệch giữa giá mua - bán; giữa giá trong nước và thế giới tiếp tục nới rộng.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 24 giờ qua.

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:21:42 sáng 13/08, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 3.352,56 USD/oune, tăng 8,46 USD/oune, tương đương với mức tăng 0,25% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 105,456 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (26.435 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 106,3 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 13/8, giá vàng miếng SJC tại các thương hiệu DOJI, SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết ở mức 122,7 - 123,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với phiên giao dịch sáng 12/8.

Riêng Phú Quý SJC giữ nguyên giá ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Ở chiều mua vào giao dịch ở mức 121,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn các thương hiệu khác là 800.000 đồng/lượng; ở chiều bán ra giao dịch ở mức 123,9 triệu đồng/lượng, bằng với các thương hiệu khác.

Với mốc giá trên, vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 17,3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, sáng nay, thương hiệu SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 116,5 - 119 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 100.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Vàng nhẫn PNJ đều giao dịch ở ngưỡng 116,8 - 119,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Vàng nhẫn DOJI đều giao dịch ở ngưỡng 116,3 - 119,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng mua vào và tăng 300.000 đồng/lượng bán ra.

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 117 - 120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả hai chiều.

Thương hiệu Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 116,5 - 119,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với phiên giao dịch sáng 12/8.

Dự báo

Giá vàng đã giảm nhẹ trong đêm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng, vàng nhập khẩu sẽ không bị áp thuế tại Mỹ. Quyết định của chính quyền Trump liên quan đến thuế quan với vàng đã khiến thị trường vàng biến động mạnh trong 2 phiên giao dịch vừa qua.

Một số nhà phân tích cảnh báo thị trường vàng có thể tiếp tục biến động trong tuần này, khi giới đầu tư chờ đợi thêm thông tin từ chính quyền Mỹ về chính sách thuế dài hạn. Nếu chính sách miễn thuế được xác nhận chính thức, giá vàng có thể ổn định trở lại, song bất kỳ tín hiệu trái chiều nào cũng có thể gây ra những đợt điều chỉnh mới.

Giới giao dịch giữ nguyên đặt cược vào khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 và tháng 12 sau số liệu CPI. Các báo cáo kinh tế quan trọng khác dự kiến công bố trong tuần gồm chỉ số giá sản xuất (PPI), đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và doanh số bán lẻ.

Lãi suất thấp thường hỗ trợ giá vàng, vốn không sinh lãi và kim loại quý này cũng có xu hướng tăng giá trong giai đoạn bất ổn nhờ vai trò tài sản trú ẩn./.