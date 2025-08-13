Ngày 13/8: Giá heo hơi trên cả nước đồng loạt giảm

Giá heo hơi hôm nay (13/8) giảm ở phần lớn các khu vực tại miền Trung - Tây Nguyên, với mức giảm tới 3.000 đồng/kg ở nhiều địa phương; miền Bắc và miền Nam điều chỉnh giảm nhẹ ở một số nơi. Trong khi đó, giá thịt heo tại hệ thống cửa hàng WinMart sau nhiều ngày liên tiếp giữ giá đi ngang sáng nay cũng điều chỉnh giảm.

Giá heo hơi hôm nay giảm ở phần lớn các khu vực tại miền Trung - Tây Nguyên. Ảnh tư liệu

Giá heo hơi nhiều nơi giảm sâu tới 3.000 đồng/kg

Tại miền Bắc, giá heo hơi điều chỉnh giảm nhẹ tại ba địa phương, hiện đang dao động từ 60.000 đồng/kg đến 62.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá heo tại Tuyên Quang và Ninh Bình cùng giảm 1.000 đồng, xuống 61.000 đồng/kg. Lào Cai giảm 1.000 đồng xuống 60.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại giữ nguyên giá so với hôm trước, trong đó Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ và Hưng Yên tiếp tục duy trì mức cao nhất khu vực là 62.000 đồng/kg; giá heo tại Cao Bằng, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La giữ mức thấp nhất là 60.000 đồng/kg.

Khu vực miền Trung - Tây Nguyên, hôm nay giảm giá tại đa số các tỉnh. Hiện mức giá đang dao động ở mức 57.000 - 63.000 đồng/kg.

Trong đó, giá heo hơi tại Thanh Hóa và Nghệ An giảm sâu nhất với mức giảm 3.000 đồng, xuống 58.000 đồng/kg. Giá heo tại Hà Tĩnh và TP. Huế giảm 2.000 đồng xuống lần lượt 58.000 đồng/kg và 57.000 đồng/kg.

Tại các địa phương như Quảng Trị, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Lâm Đồng, giá heo cùng giảm 1.000 đồng, lần lượt xuống mức 57.000 đồng/kg, 57.000 đồng/kg, 60.000 đồng/kg và 63.000 đồng/kg. Quảng Ngãi cũng giảm 2.000 đồng, xuống 57.000 đồng/kg.

Riêng Gia Lai và Đắk Lắk vẫn giữ nguyên giá so với hôm qua, ở mức tương ứng là 57.000 đồng/kg và 61.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi tại Đồng Nai và TP. HCM cùng giảm 1.000 đồng xuống còn 64.000 đồng/kg. Các địa phương khác không ghi nhận biến động.

Tây Ninh, Đồng Tháp, Cà Mau và Vĩnh Long tiếp tục duy trì mức cao nhất khu vực là 65.000 đồng/kg, trong khi An Giang và Cần Thơ giữ ở mức 64.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam đang dao động trong khoảng 64.000 - 65.000 đồng/kg.

Giá thịt heo tại siêu thị, công ty thực phẩm bán lẻ

Sáng ngày 13/8, giá thịt heo mát Meat Deli từ trang winmart.vn ghi nhận biến động nhẹ. Cụ thể, chân giò heo rút xương giảm tới 12.800 đồng/kg, về giá 115.122 đồng/kg, thấp nhất trong các sản phẩm được khảo sát.

Như vậy, giá thịt heo tại WinMart hiện dao động trong khoảng 115.122 - 163.122 đồng/kg và được giảm giá 20% theo chương trình ưu đãi dành cho hội viên của WinMart.

Giá thịt heo tại Công ty Thực phẩm tươi sống Hà Hiền vẫn tiếp tục lặng sóng trong sáng nay. Theo đó, Hà Hiền hiện bán thịt heo với giá từ 89.000 - 190.000 đồng/kg.

Trong đó, mỡ heo có giá thấp nhất trong các sản phẩm được khảo sát, niêm yết tại mức 89.000 đồng/kg. Tiếp đến là thịt nạc đùi heo với giá bán 126.000 đồng/kg. Nhỉnh hơn một chút là hai sản phẩm sườn già heo và thịt nạc vai heo với giá bán tương ứng 134.000 đồng/kg và 136.000 đồng/kg./.