|
GSPC 6,468.54
15/08 | +1.96
(6,468.54 +1.96 (+0.03%))
|
DJI 44,911.26
15/08 | -11.01
(44,911.26 -11.01 (-0.02%))
|
IXIC 21,710.67
15/08 | -2.47
(21,710.67 -2.47 (-0.01%))
|
NYA 20,808.43
15/08 | -59.25
(20,808.43 -59.25 (-0.28%))
|
XAX 6,142.67
15/08 | -9.63
(6,142.67 -9.63 (-0.16%))
|
BUK100P 920.46
15/08 | +1.36
(920.46 +1.36 (+0.15%))
|
RUT 2,299.08
15/08 | -28.98
(2,299.08 -28.98 (-1.24%))
|
VIX 14.44
15/08 | -0.39
(14.44 -0.39 (-2.63%))
|
FTSE 9,187.93
15/08 | +10.69
(9,187.93 +10.69 (+0.12%))
|
GDAXI 24,480.15
15/08 | +102.65
(24,480.15 +102.65 (+0.42%))
|
FCHI 7,909.10
15/08 | +38.76
(7,909.10 +38.76 (+0.49%))
|
STOXX50E 5,455.48
15/08 | +20.78
(5,455.48 +20.78 (+0.38%))
|
N100 1,611.83
15/08 | +4.20
(1,611.83 +4.20 (+0.26%))
|
BFX 4,793.11
15/08 | +13.98
(4,793.11 +13.98 (+0.29%))
|
MOEX.ME 85.20
15/08 | -0.11
(85.20 -0.11 (-0.13%))
|
HSI 25,266.50
15/08 | -252.82
(25,266.50 -252.82 (-0.99%))
|
STI 4,220.23
15/08 | -36.29
(4,220.23 -36.29 (-0.85%))
|
AXJO 8,938.60
15/08 | +64.80
(8,938.60 +64.80 (+0.73%))
|
AORD 9,212.10
15/08 | +63.00
(9,212.10 +63.00 (+0.69%))
|
BSESN 80,597.66
15/08 | +57.75
(80,597.66 +57.75 (+0.07%))
|
JKSE 7,936.96
15/08 | +5.71
(7,936.96 +5.71 (+0.07%))
|
KLSE 1,576.12
15/08 | -4.93
(1,576.12 -4.93 (-0.31%))
|
NZ50 12,889.38
15/08 | +55.30
(12,889.38 +55.30 (+0.43%))
|
KS11 3,225.66
15/08 | +1.29
(3,225.66 +1.29 (+0.04%))
|
TWII 24,334.48
15/08 | +96.38
(24,334.48 +96.38 (+0.40%))
|
GSPTSE 27,915.99
15/08 | -77.44
(27,915.99 -77.44 (-0.28%))
|
BVSP 136,355.78
15/08 | -331.53
(136,355.78 -331.53 (-0.24%))
|
MXX 58,167.27
15/08 | -310.30
(58,167.27 -310.30 (-0.53%))
|
IPSA 8,739.42
15/08 | +1.56
(8,739.42 +1.56 (+0.02%))
|
MERV 2,188,542.50
15/08 | -99,088.75
(2,188,542.50 -99,088.75 (-4.33%))
|
TA125.TA 3,032.29
15/08 | +25.76
(3,032.29 +25.76 (+0.86%))
|
CASE30 35,576.40
15/08 | -278.90
(35,576.40 -278.90 (-0.78%))
|
JN0U.JO 5,800.29
15/08 | +27.03
(5,800.29 +27.03 (+0.47%))
|
DX-Y.NYB 97.95
15/08 | -0.30
(97.95 -0.30 (-0.31%))
|
125904-USD-STRD 2,467.81
15/08 | +14.01
(2,467.81 +14.01 (+0.57%))
|
XDB 135.31
15/08 | -0.41
(135.31 -0.41 (-0.30%))
|
XDE 116.50
15/08 | -0.53
(116.50 -0.53 (-0.45%))
|
000001.SS 3,696.77
15/08 | +30.33
(3,696.77 +30.33 (+0.83%))
|
N225 43,378.31
15/08 | +729.05
(43,378.31 +729.05 (+1.71%))
|
XDN 67.64
15/08 | -0.21
(67.64 -0.21 (-0.31%))
|
XDA 64.98
15/08 | -0.48
(64.98 -0.48 (-0.73%))