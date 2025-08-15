Ngày 15/8: Giá cao su thế giới đồng loạt tăng, trong nước đi ngang

Giá cao su thế giới hôm nay (15/8) đồng loạt tăng trước lo ngại về thời tiết bất lợi tại Thái Lan. Trong nước được các doanh nghiệp duy trì ở mức ổn định, dao động quanh 346 - 422 đồng/TSC hoặc 12.300 - 16.500 đồng/kg tùy loại.

Giá cao su trong nước hôm nay ổn định.

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, giá cao su kỳ hạn tháng 9 trên Sàn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc tăng 0,5% (70 Nhân dân tệ) lên mức 14.850 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 8 nhích nhẹ lên mức 70,48 Baht/kg.

Tương tự, thị trường Nhật Bản (OSE) tăng 0,7% (2,4 Yên) lên mức 330 Yên/kg.

Giá hợp đồng tương lai cao su tại Nhật Bản tăng trong phiên giao dịch khi thời tiết bất lợi tại Thái Lan - quốc gia sản xuất cao su hàng đầu thế giới, làm dấy lên lo ngại giảm số ngày cạo mủ cao su và nguồn cung bị thu hẹp, Reuters đưa tin.

Bên cạnh yếu tố thời tiết, diễn biến của ngành ô tô toàn cầu cũng ảnh hưởng đến triển vọng giá. Doanh số bán xe điện toàn cầu trong tháng 7 tăng 21% so với cùng kỳ, nhưng đây là mức tăng chậm nhất kể từ tháng 1, chủ yếu do doanh số xe hybrid sạc điện tại Trung Quốc giảm. Việc tiêu thụ ô tô chậm lại có thể làm giảm tốc độ sản xuất, kéo theo nhu cầu lốp xe, sản phẩm sử dụng nhiều cao su suy yếu.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su. Cụ thể, Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp ở mức 387 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 417 đồng/TSC.

Công ty MangYang báo giá thu mua mủ nước khoảng 388 - 393 đồng/TSC (loại 2-loại 1); mủ đông tạp khoảng 346 - 395 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước bình ổn ở mức 385 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 12.300 đồng/kg, mủ nguyên liệu ghi nhận 15.300 - 16.500 đồng/kg./.