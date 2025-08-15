|Đồng USD hôm nay tăng giá trên diện rộng. Ảnh tư liệu
Diễn biến thị trường trong nước
* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 24.028 VND/USD - 26.452 VND/USD
Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.050 - 26.450 VND/USD, giảm 10 VND so với phiên giao dịch trước.
Tỷ giá USD tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:
|
Tỷ giá USD
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Vietcombank
|
26.050 VND
|
26.440 VND
|
Vietinbank
|
25.895 VND
|
26.435 VND
|
BIDV
|
26.100 VND
|
26.460 VND
* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh tăng, hiện ở mức: 28.088 VND - 31.044 VND
Tỷ giá EUR tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:
|
Tỷ giá EUR
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Vietcombank
|
29.894 VND
|
31.470 VND
|
Vietinbank
|
29.847 VND
|
31.557 VND
|
BIDV
|
30.317 VND
|
31.566 VND
* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra ở mức: 164 VND - 181 VND.
Tỷ giá đồng Yên tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:
|
Tỷ giá Yên Nhật
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Vietcombank
|
173.01 VND
|
184.00 VND
|
Vietinbank
|
174.98 VND
|
184.68 VND
|
BIDV
|
176.45 VND
|
184.25 VND
Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 4h30 ngày 15/8/2025 giảm 12 đồng ở cả 2 chiều, so với phiên giao dịch ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 26.444 - 26.514 đồng/USD.
Diễn biến thị trường thế giới
Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức mức 98,20, tăng 0,36%.
Đồng USD tăng giá trên diện rộng sau khi chỉ số giá sản xuất tại Mỹ tăng mạnh hơn dự kiến trong tháng 7, do chi phí dịch vụ và hàng hóa tăng, cho thấy lạm phát có thể gia tăng trên diện rộng trong những tháng tới.
Đồng Euro giảm 0,5% xuống 1,16413 USD, trong khi Bảng Anh giảm 0,3% xuống 1,35325 USD. Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo không nên kỳ vọng vào một đợt phục hồi bền vững của đồng USD.
Đồng USD, vốn giảm so với Yên Nhật đầu phiên sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bessent đề xuất rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cần sớm tăng lãi suất thêm một lần nữa, đã đảo chiều tăng 0,3% lên 147,87 Yên.
Đồng bạc xanh mạnh hơn đã gây áp lực lên Đô la Úc, dù số liệu việc làm tích cực đã giúp xoa dịu lo ngại suy thoái thị trường lao động và giảm bớt nhu cầu cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn. Đô la Úc giảm 0,8% xuống còn 0,6495 USD./.