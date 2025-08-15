Sáng sớm ngày 15/8, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 25.240 VND/USD USD, giảm 7 VND so với phiên giao dịch trước. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,36%, hiện ở mức 98,20.

Đồng USD hôm nay tăng giá trên diện rộng. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 24.028 VND/USD - 26.452 VND/USD

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.050 - 26.450 VND/USD, giảm 10 VND so với phiên giao dịch trước.

Tỷ giá USD tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.050 VND 26.440 VND Vietinbank 25.895 VND 26.435 VND BIDV 26.100 VND 26.460 VND

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh tăng, hiện ở mức: 28.088 VND - 31.044 VND

Tỷ giá EUR tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.894 VND 31.470 VND Vietinbank 29.847 VND 31.557 VND BIDV 30.317 VND 31.566 VND

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra ở mức: 164 VND - 181 VND.

Tỷ giá đồng Yên tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 173.01 VND 184.00 VND Vietinbank 174.98 VND 184.68 VND BIDV 176.45 VND 184.25 VND

Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 4h30 ngày 15/8/2025 giảm 12 đồng ở cả 2 chiều, so với phiên giao dịch ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 26.444 - 26.514 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức mức 98,20, tăng 0,36%.

Đồng USD tăng giá trên diện rộng sau khi chỉ số giá sản xuất tại Mỹ tăng mạnh hơn dự kiến trong tháng 7, do chi phí dịch vụ và hàng hóa tăng, cho thấy lạm phát có thể gia tăng trên diện rộng trong những tháng tới.

Đồng Euro giảm 0,5% xuống 1,16413 USD, trong khi Bảng Anh giảm 0,3% xuống 1,35325 USD. Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo không nên kỳ vọng vào một đợt phục hồi bền vững của đồng USD.

Đồng USD, vốn giảm so với Yên Nhật đầu phiên sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bessent đề xuất rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cần sớm tăng lãi suất thêm một lần nữa, đã đảo chiều tăng 0,3% lên 147,87 Yên.

Đồng bạc xanh mạnh hơn đã gây áp lực lên Đô la Úc, dù số liệu việc làm tích cực đã giúp xoa dịu lo ngại suy thoái thị trường lao động và giảm bớt nhu cầu cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn. Đô la Úc giảm 0,8% xuống còn 0,6495 USD./.