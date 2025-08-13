Ngày 13/8: Giá cà phê nối dài đà tăng cao, hồ tiêu neo ở mức 140.800 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay (13/8) tiếp tục đà tăng mạnh, mức tăng từ 2.900 - 3.300 đồng/kg so với hôm qua. Trong khi đó, giá tiêu không có nhiều biến động, duy trì sự ổn định. Hiện giá thu mua tiêu trung bình tại các địa bàn trọng điểm là 140.800 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước hôm nay tiếp tục đà tăng mạnh. Ảnh tư liệu

Giá cà phê trong nước cao nhất 107.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước tiếp tục đà tăng mạnh, mức tăng từ 2.900 - 3.300 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá thu mua cà phê trung bình tại các địa bàn trọng điểm là 107.300 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk có mức giá 107.300 đồng/kg, giá cà phê tại Lâm Đồng có mức giá 106.500 đồng/kg và giá cà phê hôm nay tại Gia Lai có mức giá 107.00 đồng/kg.

Trên sàn LTrên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London đồng loạt giảm mạnh so với phiên giao dịch hôm qua, dao động 3.418 - 3.775 USD/tấn. Cụ thể, giá giao hàng tháng 9/2025 là 3727 USD/tấn, giá giao hàng tháng 11/2025 là 3.628 USD/tấn, giá giao hàng tháng 1/2026 là 3.556 USD/tấn, giá giao tháng 3/2026 là 3.504 USD/tấn và giá giao tháng 5/2026 là 3.474 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York sáng 13/8/2025 bất ngờ quay đầu giảm so với phiên giao dịch hôm qua, dao động 282,05 - 327 cent/lb. Cụ thể, kỳ giao hàng tháng 9/2025 là 315,15 cent/lb, kỳ giao hàng tháng 12/2025 là 308,30 cent/lb, kỳ giao hàng tháng 3/2026 là 298,45 cent/lb, kỳ giao hàng tháng 5/2026 là 291,95 cent/lb và kỳ giao hàng tháng 7/2026 là 286 cent/lb.

Giá cà phê Arabica Brazil duy trì đà tăng so với phiên giao dịch trước đó, dao động 369,85 - 404,25 USD/tấn. Được ghi nhận như sau: Kỳ giao hàng tháng 9/2025 là 404,30 USD/tấn, kỳ giao hàng tháng 12/2025 là 382,30 USD/tấn, kỳ giao hàng tháng 3/2026 là 372,20 USD/tấn và kỳ giao hàng tháng 5/2026 là 369,85 USD/tấn.

Giá tiêu duy trì ổn định

Giá tiêu hôm nay không có nhiều biến động, duy trì sự ổn định so với hôm qua. Hiện giá thu mua tiêu trung bình tại các địa bàn trọng điểm là 140.800 đồng/kg.

Cụ thể, giá tiêu hôm nay ở tỉnh Gia Lai ít biến động so với hôm qua, hiện thương lái thu mua tiêu tại địa phương này với mức giá 140.000 đồng/kg.

Giá tiêu ở TP. Hồ Chí Minh không có nhiều biến động so với phiên giao dịch trước, hiện giá thu mua tiêu ở địa phương này là 140.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay ở Đồng Nai không có thay đổi gì đáng kể so với phiên giao dịch trước đó, hiện thương lái thu mua tiêu tại địa phương này với mức giá 140.000 đồng/kg.

Giá tiêu ở Lâm Đồng và Đắk Lắk tiếp tục giữ vị trí cao nhất trong nước, hiện thương lái thu mua tiêu tại các địa phương này với mức giá 142.000 đồng/kg.

Theo thống kê từ Hiệp hội Hạt tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong 7 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu 145.046 tấn hạt tiêu các loại, đạt tổng kim ngạch 988 triệu USD. Mặc dù lượng xuất khẩu giảm 11,7% so với cùng kỳ năm 2024, nhưng nhờ giá bán tăng cao, kim ngạch xuất khẩu vẫn tăng tới 29,3%. Trong số đó, tiêu đen chiếm phần lớn với 124.271 tấn (tương đương 820,3 triệu USD) và tiêu trắng đạt 20.775 tấn (167,7 triệu USD).

Ở chiều ngược lại, Việt Nam đã nhập khẩu 31.472 tấn hạt tiêu trong cùng kỳ, với tổng kim ngạch 195,4 triệu USD. Cụ thể, lượng nhập khẩu tăng mạnh 58,5% và kim ngạch tăng tới 143,4% so với năm 2024.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu giảm nhẹ ở Indonesia sau phiên đi nang trước đó, trong khi các sàn giao dịch lớn ở những quốc gia khác không có sự biến động đáng kể.

Cụ thể, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế niêm yết giá tiêu đen Lampung của Indonesia hiện đang ở mức giá 7.148 USD/tấn; tương tự giá tiêu trắng Muntok hiện được thu mua với giá 9.992 USD/tấn.

Thị trường tiêu Malaysia duy trì ổn định, hiện giá tiêu đen ASTA của Malaysia được thu mua ở mức giá 9.250 USD/tấn và giá tiêu trắng ASTA ở mức 12.500 USD/tấn.

Giá tiêu ở Brazil ít biến động, ổn định, neo ở mức cao, hiện giá thu mua đạt mức 6.000 USD/tấn.

Thị trường tiêu xuất khẩu Việt Nam ít biến động, đi ngang so với phiên hôm qua. Hiện giá tiêu đen Việt Nam xuất khẩu hiện đang ở mức giá 6.240 USD/tấn với loại 500 g/l; loại 550 g/l ở mức giá 6.370 USD/tấn và giá tiêu trắng đang ở mức giá 8.950 USD/tấn./.