Tỷ giá USD hôm nay (13/8): Thế giới giảm,
Tại thị trường "chợ đen" hôm nay tăng 8 đồng ở cả hai chiều. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh tăng, hiện ở mức: 24.031 VND/USD - 26.455 VND/USD

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM tăng. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.060 - 26.450 VND/USD, tăng 50 VND so với phiên giao dịch trước.

Tỷ giá USD tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

26.060 VND

26.450 VND

Vietinbank

26.085 VND

26.445 VND

BIDV

26.070 VND

26.430 VND

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh giảm, hiện ở mức: 27.865 VND - 30.798 VND

Tỷ giá EUR tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

29.741 VND

31.310 VND

Vietinbank

30.051 VND

31.306 VND

BIDV

30.070 VND

31.304 VND

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra ở mức: 162 VND - 179 VND.

Tỷ giá đồng Yên tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

170.96 VND

181.82 VND

Vietinbank

173.48 VND

181.48 VND

BIDV

173.70 VND

181.37 VND

Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 4h30 ngày 13/08/2025 tăng 8 đồng ở cả hai chiều, so với phiên giao dịch ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 26.435 - 26.505 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức mức 98,05, giảm 0,47%.

Đồng USD giảm trên diện rộng trong phiên giao dịch ngày thứ Ba sau khi dữ liệu cho thấy giá tiêu dùng tại Mỹ chỉ tăng nhẹ trong tháng 7, củng cố kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hạ lãi suất vào tháng tới.

Đồng USD giảm 0,25% xuống 147,77 so với đồng Yên Nhật và giảm 0,71% xuống 0,807 so với đồng Franc Thụy Sĩ. Đồng Euro tăng 0,53% so với đồng USD ở mức 1,1675 USD.

Trong khi đó, Bảng Anh tăng 0,5% so với USD lên 1,3495 USD sau khi dữ liệu cho thấy thị trường lao động Anh tiếp tục suy yếu nhưng với tốc độ chậm hơn, trong khi tăng trưởng tiền lương vẫn mạnh, yếu tố khiến Ngân hàng Trung ương Anh thận trọng trong việc hạ lãi suất.

Đồng Đô la Australia ban đầu giảm sau khi Ngân hàng Dự trữ Australia cắt giảm lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm do lạm phát chậm lại và thị trường lao động nới lỏng, nhưng vẫn thận trọng về khả năng nới lỏng tiếp. Tuy nhiên, sự suy yếu của đồng USD đã giúp đồng AUD phục hồi, tăng 0,3% lên 0,653 USD./.