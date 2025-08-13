|Tại thị trường "chợ đen" hôm nay tăng 8 đồng ở cả hai chiều. Ảnh tư liệu
Diễn biến thị trường trong nước
* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh tăng, hiện ở mức: 24.031 VND/USD - 26.455 VND/USD
Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM tăng. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.060 - 26.450 VND/USD, tăng 50 VND so với phiên giao dịch trước.
Tỷ giá USD tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:
|
Tỷ giá USD
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Vietcombank
|
26.060 VND
|
26.450 VND
|
Vietinbank
|
26.085 VND
|
26.445 VND
|
BIDV
|
26.070 VND
|
26.430 VND
* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh giảm, hiện ở mức: 27.865 VND - 30.798 VND
Tỷ giá EUR tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:
|
Tỷ giá EUR
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Vietcombank
|
29.741 VND
|
31.310 VND
|
Vietinbank
|
30.051 VND
|
31.306 VND
|
BIDV
|
30.070 VND
|
31.304 VND
* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra ở mức: 162 VND - 179 VND.
Tỷ giá đồng Yên tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:
|
Tỷ giá Yên Nhật
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Vietcombank
|
170.96 VND
|
181.82 VND
|
Vietinbank
|
173.48 VND
|
181.48 VND
|
BIDV
|
173.70 VND
|
181.37 VND
Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 4h30 ngày 13/08/2025 tăng 8 đồng ở cả hai chiều, so với phiên giao dịch ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 26.435 - 26.505 đồng/USD.
Diễn biến thị trường thế giới
Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức mức 98,05, giảm 0,47%.
Đồng USD giảm trên diện rộng trong phiên giao dịch ngày thứ Ba sau khi dữ liệu cho thấy giá tiêu dùng tại Mỹ chỉ tăng nhẹ trong tháng 7, củng cố kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hạ lãi suất vào tháng tới.
Đồng USD giảm 0,25% xuống 147,77 so với đồng Yên Nhật và giảm 0,71% xuống 0,807 so với đồng Franc Thụy Sĩ. Đồng Euro tăng 0,53% so với đồng USD ở mức 1,1675 USD.
Trong khi đó, Bảng Anh tăng 0,5% so với USD lên 1,3495 USD sau khi dữ liệu cho thấy thị trường lao động Anh tiếp tục suy yếu nhưng với tốc độ chậm hơn, trong khi tăng trưởng tiền lương vẫn mạnh, yếu tố khiến Ngân hàng Trung ương Anh thận trọng trong việc hạ lãi suất.
Đồng Đô la Australia ban đầu giảm sau khi Ngân hàng Dự trữ Australia cắt giảm lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm do lạm phát chậm lại và thị trường lao động nới lỏng, nhưng vẫn thận trọng về khả năng nới lỏng tiếp. Tuy nhiên, sự suy yếu của đồng USD đã giúp đồng AUD phục hồi, tăng 0,3% lên 0,653 USD./.