Sáng sớm ngày 13/8, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 25.243 VND/USD USD, tăng 12 VND so với phiên giao dịch trước. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,47%, hiện ở mức 98,05.

Tại thị trường "chợ đen" hôm nay tăng 8 đồng ở cả hai chiều. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh tăng, hiện ở mức: 24.031 VND/USD - 26.455 VND/USD

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM tăng. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.060 - 26.450 VND/USD, tăng 50 VND so với phiên giao dịch trước.

Tỷ giá USD tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.060 VND 26.450 VND Vietinbank 26.085 VND 26.445 VND BIDV 26.070 VND 26.430 VND

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh giảm, hiện ở mức: 27.865 VND - 30.798 VND

Tỷ giá EUR tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.741 VND 31.310 VND Vietinbank 30.051 VND 31.306 VND BIDV 30.070 VND 31.304 VND

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra ở mức: 162 VND - 179 VND.

Tỷ giá đồng Yên tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 170.96 VND 181.82 VND Vietinbank 173.48 VND 181.48 VND BIDV 173.70 VND 181.37 VND

Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 4h30 ngày 13/08/2025 tăng 8 đồng ở cả hai chiều, so với phiên giao dịch ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 26.435 - 26.505 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức mức 98,05, giảm 0,47%.

Đồng USD giảm trên diện rộng trong phiên giao dịch ngày thứ Ba sau khi dữ liệu cho thấy giá tiêu dùng tại Mỹ chỉ tăng nhẹ trong tháng 7, củng cố kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hạ lãi suất vào tháng tới.

Đồng USD giảm 0,25% xuống 147,77 so với đồng Yên Nhật và giảm 0,71% xuống 0,807 so với đồng Franc Thụy Sĩ. Đồng Euro tăng 0,53% so với đồng USD ở mức 1,1675 USD.

Trong khi đó, Bảng Anh tăng 0,5% so với USD lên 1,3495 USD sau khi dữ liệu cho thấy thị trường lao động Anh tiếp tục suy yếu nhưng với tốc độ chậm hơn, trong khi tăng trưởng tiền lương vẫn mạnh, yếu tố khiến Ngân hàng Trung ương Anh thận trọng trong việc hạ lãi suất.

Đồng Đô la Australia ban đầu giảm sau khi Ngân hàng Dự trữ Australia cắt giảm lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm do lạm phát chậm lại và thị trường lao động nới lỏng, nhưng vẫn thận trọng về khả năng nới lỏng tiếp. Tuy nhiên, sự suy yếu của đồng USD đã giúp đồng AUD phục hồi, tăng 0,3% lên 0,653 USD./.