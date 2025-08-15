Doanh nghiệp bảo hiểm lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng

(TBTCO) - Không chỉ tập trung vào mục tiêu kinh doanh, các doanh nghiệp bảo hiểm ngày càng phát huy vai trò đồng hành và chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng, đặc biệt là các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, các doanh nghiệp đã triển khai nhiều chương trình thiết thực với mục tiêu góp phần xây dựng tương lai tươi sáng cho các em nhỏ, những mầm non của đất nước.

Đại diện Dai-ichi Life Việt trao học bổng và quà tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Nhiều hoạt động hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Đại diện MB Life cho biết, công ty đã phối hợp với Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội tổ chức Chương trình “MB Life - Hành trình hạnh phúc” trao kinh phí hỗ trợ cho các em có hoàn cảnh khó khăn thuộc xã Sóc Sơn và xã An Khánh, TP. Hà Nội.

Theo đó, công ty đã trao tặng 200 suất hỗ trợ cho 200 em có hoàn cảnh khó khăn của 2 xã Sóc Sơn và An Khánh, mỗi em nhận 1 triệu đồng tiền mặt. Bên cạnh đó, mỗi em còn được nhận 1 phần quà do Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội trao tặng. Những phần quà nhỏ này sẽ giúp các em có thêm điều kiện học tập, động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin và nghị lực, để các em vững bước trên chặng đường phía trước.

Một doanh nghiệp khác là Chubb Life Việt Nam cũng đã phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình “Chubb Life vì tương lai em" trao tặng học bổng và quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường trung học cơ sở Vạn Phong, tỉnh Nghệ An. Theo đó, chương trình đã trao học bổng và quà tặng (bao gồm tập vở, dụng cụ học tập) cho gần 2.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị 600 triệu đồng.

Sau chương trình tổ chức tại Nghệ An, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Chubb Life Việt Nam sẽ tiếp tục trao tặng bồn chứa nước cho các hộ dân, đặc biệt những gia đình có trẻ em bị ảnh hưởng hạn mặn tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đại diện Shinhan Life Việt Nam chia sẻ, nối dài hành trình gửi trao những giá trị thiết thực đến cộng đồng, đại diện đội ngũ tư vấn tài chính và nhân viên Shinhan Life Việt Nam đã tổ chức hoạt động giao lưu với các em nhỏ tại Làng trẻ em SOS Gò Vấp. Cũng trong dịp này, đại diện Ban lãnh đạo công ty đã trao tặng hơn 200 phần quà bao gồm sách giáo khoa và nhu yếu phẩm cho Làng. Đây là năm thứ tư liên tiếp Shinhan Life đồng hành cùng Làng trẻ em SOS Việt Nam, khẳng định cam kết lâu dài trong việc hỗ trợ trẻ em phát triển toàn diện.

Trước đó, vào tháng 2/2025, Shinhan Life Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ với Văn phòng phối hợp với Làng trẻ em SOS Việt Nam, cam kết đồng hành, hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên tại Làng trẻ em SOS Việt Nam trên hành trình phát triển bản thân và xây dựng cuộc sống ổn định. Cụ thể, công ty đã tài trợ chi phí cải tạo cơ sở vật chất cho phòng đa chức năng, sân chơi, trang bị máy tính và tủ thuốc cộng đồng cho nhà gia đình tại các làng…

Nằm trong chiến lược hợp tác thực hiện trách nhiệm xã hội dài hạn vì tương lai tươi sáng cho trẻ em Việt Nam, Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp của Dai-ichi Life Việt Nam cũng đã phối hợp cùng Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, trao tặng 150 suất học bổng và quà tặng trị giá gần 200 triệu đồng (mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và ba lô), cho 150 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Tây Ninh.

Được biết, từ đầu năm 2025 đến nay, thông qua Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp, Dai-ichi Life Việt Nam đã trao tặng 4.500 học bổng, quà khuyến học và chăm sóc sức khỏe với tổng trị giá hơn 1,8 tỷ đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên toàn quốc...

Chung tay xây dựng cộng đồng phát triển bền vững

Theo đại diện MB Life: "Sứ mệnh của MB Life là đồng hành cùng khách hàng dựng xây hạnh phúc. Chúng tôi nhận thấy rằng, trách nhiệm và nghĩa vụ của một doanh nghiệp bảo hiểm không chỉ góp phần phát triển nền kinh tế, mà còn cần chung tay xây dựng một cộng đồng nhân ái, giàu tình yêu thương”.

Tổng Giám đốc Chubb Life Việt Nam Nguyễn Hồng Sơn nhấn mạnh, những phần học bổng và quà tặng - dù nhỏ hay lớn cũng sẽ mang lại niềm tin cho các em, tạo dựng nền móng để “gieo mầm tương lai” cho những em nhỏ kém may mắn. Chubb Life không chỉ gửi trao những món quà vật chất, mà còn muốn lan tỏa thông điệp ý nghĩa đến các em học sinh: Hãy dám tin vào bản thân, dám vượt qua những khó khăn thử thách hiện tại, dám tiếp tục phấn đấu học tập, biến khó khăn thành động lực, biến từng trang sách trang vở thành hy vọng. Và chính những ước mơ trong sáng của các em đã truyền cảm hứng cho chúng tôi tiếp tục hành trình để đến được nhiều nơi hơn, chạm tới nhiều trái tim hơn, gửi trao những hỗ trợ động viên chân thành, đúng lúc, đúng nơi.

Đại diện Shinhan Life Việt Nam chia sẻ, đầu tư cho trẻ em và thanh thiếu niên chính là nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững của đất nước trong tương lai. Vì thế, trong suốt 4 năm qua, công ty đã triển khai nhiều chương trình ý nghĩa hướng đến sự phát triển toàn diện cho trẻ em, thanh thiếu niên của Làng trẻ em SOS tại Hà Nội, Đà Nẵng…, từ hỗ trợ học tập, chăm sóc sức khỏe đến những chương trình giao lưu, gắn kết cộng đồng.

Ông Đặng Hồng Hải - Tổng Giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam, Thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp, cho biết: “Trong hơn 18 năm đồng hành và gắn bó cùng đất nước và người dân Việt Nam, bên cạnh nỗ lực mang đến cuộc sống bình an và tương lai tươi sáng cho mỗi gia đình Việt, Dai-ichi Life Việt Nam luôn dành tâm huyết và tiên phong khởi xướng nhiều chương trình và sáng kiến hỗ trợ cộng đồng ý nghĩa, đặc biệt trong lĩnh vực hỗ trợ giáo dục và chăm sóc trẻ em. Với thông điệp “Kết nối triệu yêu thương", chúng tôi rất xúc động khi có mặt nơi đây để trao quà khuyến học cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn. Chúng tôi hy vọng sự quan tâm ý nghĩa này sẽ giúp các em có thêm nghị lực để tiếp tục phấn đấu học tập thật tốt, hướng đến tương lai tốt đẹp cho bản thân, gia đình và xã hội mai sau”.

Những hoạt động này đã và đang tiếp thêm động lực, niềm tin và tình yêu thương, giúp gieo mầm hy vọng cho các em vững bước phát triển. Đồng thời, thông qua các chương trình hỗ trợ giáo dục, y tế, doanh nghiệp bảo hiểm đã góp phần đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, góp phần xây dựng xã hội phát triển bền vững./.