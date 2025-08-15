Ngày 15/8: Giá heo hơi tại nhiều nơi tiếp tục giảm

Giá heo hơi hôm nay (15/8) ghi nhận nhiều tỉnh giảm nhẹ 1.000 đồng/kg, Cà Mau dẫn đầu 64.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá chân giò rút xương tại WinMart tăng gần 13.000 đồng/kg trong sáng nay, trở lại mức 127.922 đồng/kg.

Dù có sự điều chỉnh giảm tại một số nơi, mặt bằng giá heo hơi vẫn duy trì ở mức khá. Ảnh tư liệu

Giá heo hơi cả nước tiếp tục xu hướng giảm nhẹ

Ngày 15/8, thị trường heo hơi cả nước ghi nhận xu hướng giảm nhẹ tại một số tỉnh, mức giảm phổ biến 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

Tại miền Bắc, Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Sơn La đều giảm 1.000 đồng/kg, giá dao động từ 58.000 - 60.000 đồng/kg. Riêng Hà Nội và Hưng Yên giữ ổn định ở mức 60.000 đồng/kg.

Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi tại Quảng Ngãi, Gia Lai, Hà Tĩnh giảm nhẹ, giá phổ biến 56.000 - 57.000 đồng/kg. Khánh Hòa duy trì 60.000 đồng/kg, Lâm Đồng cao hơn với 62.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi giữ ở mức cao hơn các khu vực khác. Đồng Nai, TP. HCM, Tây Ninh, An Giang, Vĩnh Long ở mức 63.000 đồng/kg. Cà Mau dẫn đầu cả nước với 64.000 đồng/kg. Cần Thơ giảm nhẹ 1.000 đồng/kg, xuống 63.000 đồng/kg.

Nhìn chung, dù có sự điều chỉnh giảm tại một số nơi, mặt bằng giá heo hơi vẫn duy trì ở mức khá, đặc biệt là tại miền Nam.

Giá thịt heo tại siêu thị, công ty thực phẩm bán lẻ

Theo ghi nhận sáng ngày 15/8, hầu hết các sản phẩm thịt heo mát Meat Deli tại trang winmart.vn giữ giá đi ngang, ngoại trừ chân giò rút xương tăng 12.800 đồng/kg, quay lại giá 127.922 đồng/kg.

Hiện tại, giá thịt heo tại hệ thống cửa hàng WinMart dao động trong khoảng 119.922 - 163.122 đồng/kg và được giảm giá 20% theo chương trình ưu đãi dành cho hội viên.

Tại Công ty Thực phẩm tươi sống Hà Hiền, giá thịt heo vẫn tiếp tục duy trì ổn định trong sáng nay. Theo đó, giá các sản phẩm được khảo sát dao động trong khoảng 89.000 - 190.000 đồng/kg.

Trong đó, mỡ heo là sản phẩm có giá bán thấp nhất, duy trì mức 89.000 đồng/kg. Tiếp đó là nạc đùi heo, sườn già heo và nạc vai heo, với giá bán tương ứng là 126.000 đồng/kg, 134.000 đồng/kg và 136.000 đồng/kg./.