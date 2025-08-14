Ngày 14/8: Giá heo hơi đồng loạt đi xuống, miền Trung - Tây Nguyên chạm đáy 56.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay (14/8) giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg tại nhiều địa phương. Trong khi đó, giá thịt heo tại WinMart chững giá sau nhịp điều chỉnh của phiên ngày trước đó. Hiện tại, giá thịt heo tại WinMart dao động trong khoảng 115.122 - 163.122 đồng/kg.

Giá heo hơi tại miền Nam hiện cao nhất cả nước. Ảnh tư liệu

Giá heo hơi giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg

Tại miền Bắc, giá heo hơi đồng loạt giảm giá ở nhiều địa phương. Mức giảm phổ biến từ 1.000 - 2.000 đồng/kg, tùy từng tỉnh.

Cụ thể, mức giảm 1.000 đồng/kg được ghi nhận tại Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Cao Bằng. Trong khi đó, Thái Nguyên, Quảng Ninh và Lạng Sơn giảm mạnh hơn, ở mức 2.000 đồng/kg.

Giá giao dịch hiện dao động trong khoảng 59.000 - 61.000 đồng/kg. Mức thấp nhất 59.000 đồng/kg được ghi nhận tại Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lai Châu, Sơn La, Cao Bằng và Điện Biên. Ngược lại, Hưng Yên, Bắc Ninh và Hải Phòng vẫn giữ được mức cao nhất vùng với 61.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, xu hướng giảm giá cũng lan rộng. Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

Giá heo hơi tại khu vực này hiện dao động từ 56.000 - 60.000 đồng/kg. Trong đó, Quảng Trị và Gia Lai đang ở mức thấp nhất cả nước với 56.000 đồng/kg. Riêng Khánh Hòa là điểm sáng hiếm hoi giữ nguyên giá 60.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi tại một số địa phương giảm nhẹ. Đồng Nai, Tây Ninh, An Giang, TP.HCM và Cà Mau giảm 1.000 đồng/kg, trong khi Đồng Tháp và Vĩnh Long giảm 2.000 đồng/kg.

Dù vậy, nhiều tỉnh thành vẫn duy trì mức giá cao. Cần Thơ giữ nguyên 64.000 đồng/kg - mức đỉnh của cả nước. Một số địa phương khác như Bến Tre, Sóc Trăng, Hậu Giang… vẫn quanh mức 63.000 đồng/kg. Đáng chú ý, Cà Mau, Cần Thơ và Tây Ninh cùng chia sẻ vị trí cao nhất với 64.000 đồng/kg, cho thấy sức tiêu thụ tại thị trường miền Nam vẫn đang ổn định ở mức cao.

Việc giá heo hơi giảm nhẹ tại nhiều khu vực trong ngày 14/8 được cho là do nguồn cung heo thịt tăng trở lại, trong khi nhu cầu tiêu thụ chưa có dấu hiệu bứt phá mạnh sau mùa cao điểm. Tuy nhiên, mức giá ở miền Nam vẫn neo cao cho thấy sức mua ổn định, đặc biệt tại các đô thị lớn và vùng có nhu cầu chế biến.

Giá thịt heo tại siêu thị, công ty thực phẩm bán lẻ

Sáng ngày 14/8, sau nhịp điều chỉnh của phiên ngày trước đó, giá thịt heo mát Meat Deli tại trang winmart.vn đồng loạt đi ngang. Hiện tại, giá thịt heo tại WinMart dao động trong khoảng 115.122 - 163.122 đồng/kg và được giảm giá 20% theo chương trình ưu đãi dành cho hội viên.

Cụ thể, các sản phẩm thịt heo tại WinMart hiện có giá bán như sau: chân giò rút xương 115.122 đồng/kg, thịt heo xay 119.922 đồng/kg, nạc vai heo 126.320 đồng/kg, nạc đùi heo 122.320 đồng/kg, nạc dăm heo 157.520 đồng/kg và ba rọi heo 163.122 đồng/kg.

Tại Công ty Thực phẩm Hà Hiền, giá thịt heo cũng không ghi nhận biến động trong sáng nay. Theo đó, giá các sản phẩm được khảo sát dao động trong khoảng 89.000 - 190.000 đồng/kg.

Cụ thể, nạc vai heo 136.000 đồng/kg, nạc đùi heo 126.000 đồng/kg, sườn non heo 190.000 đồng/kg, sườn già heo 134.000 đồng/kg, ba rọi heo 166.000 đồng/kg, mỡ heo 89.000 đồng/kg, đuôi heo 176.000 đồng/kg./.