Ngày 14/8: Giá bạc đồng loạt tăng mạnh

Sáng nay giá bạc thế giới và trong nước đồng loạt tăng mạnh. Thị trường bạc được dự báo sẽ còn tiếp tục biến động mạnh, kèm theo đó là nhiều câu hỏi xoay quanh khả năng tăng giá.

Sáng 14/8, giá bạc giao ngay dừng tại mốc 38,18 USD/ounce. Ảnh minh họa

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng nay, giá bạc Phú Quý tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết ở mức 1.470.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.515.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 15.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch sáng 13/8.

Cũng tại Hà Nội khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc hiện được niêm yết ở mức mức 1.210.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.244.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 22.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 23.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng 13/8.

Tại TP. Hồ Chí Minh, hiện giá bạc được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 1.212.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.249.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 22.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng 13/8.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 14/8/2025

Loại bạc Đơn vị Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.210.000 1.244.000 1.212.000 1.249.000 1 kg 32.266.000 33.164.000 32.318.000 33.315.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.218.000 1.252.000 1.219,000 1.254.000 1 kg 32.472.000 33.376.000 32.514.000 33.427.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 14/8/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 1.470.000 1.515.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 39.199.902 40.399.899

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:15:54 sáng 14/8, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 38,526 USD/ounce, tăng 0,592 USD/ounce so với phiên giao dịch ngày 13/8.

Trước dó, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 38,18 USD/ounce; tăng 0,39 USD so với sáng 13/8.

Giá bạc thế giới tương đương với mức 1.012.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.017.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng 16.000 đồng/oune cả ở chiều mua và chiều bán so với phiên giao dịch sáng 13/8.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:15:54 sáng 14/8/2025

Chuyên gia phân tích cao cấp Christopher Lewis cho rằng, thị trường bạc sẽ còn tiếp tục biến động mạnh, kèm theo đó là nhiều câu hỏi xoay quanh khả năng tăng giá.

"Mặc dù áp lực bán vào hôm thứ Hai là khá lớn, việc giá dừng lại đúng tại ngưỡng hỗ trợ này lại là một tín hiệu tích cực cho bên mua", ông nói.

Trong bối cảnh đó, báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ công bố vào thứ Ba đã thu hút sự chú ý đặc biệt. Ban đầu, thị trường lo ngại số liệu CPI có thể gây bất lợi, nhưng thực tế kết quả đã đúng với dự báo.

"Điều này giúp tâm lý nhà đầu tư được giải tỏa, tạo điều kiện để thị trường quay lại xu hướng dài hạn, không chỉ với bạc mà còn với các thị trường khác", Christopher Lewis nhận xét./.