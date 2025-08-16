Giá vàng hôm nay (16/8): Vàng SJC bám trụ đỉnh cao kỷ lục 124,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới hôm nay (16/8) đảo chiều tăng lại sau dữ liệu chi tiêu về tiêu dùng Mỹ khả quan. Trong nước, vàng SJC bám trụ đỉnh cao kỷ lục 124,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC hôm nay vẫn neo ở mức cao kỷ lục. Ảnh tư liệu

Thị trường trong nước

Tại thời điểm khảo sát lúc 4h30 ngày 16/8/2025, giá vàng miếng được một số doanh nghiệp niêm yết cụ thể như sau:

Giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Bảo Tín Minh Châu, PNJ và Tập đoàn DOJI cùng niêm yết ở mức 123,5 - 124,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở chiều mua - giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Trong khi đó, giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 122,7-124,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng không thay đổi ở chiều mua - giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 123,8 - 124,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Về phía vàng nhẫn, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 116,5 - 119,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); mức giá giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 116,8 - 119,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Thị trường thế giới

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h30 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3,342.32 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 0,16% so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (26.486 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 106,7 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 17,8 triệu đồng/lượng.

Nguồn tin từ Reuters cho biết, giá sản xuất tại Mỹ trong tháng 7 tăng mạnh nhất trong ba năm. Trước thông tin này, giới giao dịch hiện dự báo 92,6% khả năng Fed sẽ hạ lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9, thay vì gần như chắc chắn một đợt cắt giảm 25 điểm và 5% khả năng cắt giảm 50 điểm như trước đó. Sau công bố dữ liệu, vàng vốn không sinh lợi suất đã giảm, với giá giao ngay chốt phiên thấp hơn 0,6%.

Hai nhà lãnh đạo Mỹ - Nga dự kiến gặp nhau tại một căn cứ không quân thời Chiến tranh Lạnh ở Alaska để bàn thảo thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine. Giới phân tích ANZ cho rằng rủi ro địa chính trị và kinh tế vĩ mô sẽ gia tăng trong nửa cuối năm, qua đó củng cố vai trò trú ẩn an toàn của vàng.

“Triển vọng tăng giá của vàng vẫn nguyên vẹn, được hỗ trợ bởi nguy cơ thuế quan leo thang, tăng trưởng toàn cầu chậm lại, chính sách tiền tệ Mỹ nới lỏng và đồng USD yếu”, ANZ đánh giá.

Dự báo

Theo ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Ngân hàng Saxo, dữ liệu PPI mạnh mẽ này sẽ góp phần đẩy chỉ số lạm phát ưa thích của Fed, chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi, lên cao hơn trong tháng 7. Điều này nhiều khả năng khiến Fed phải thận trọng hơn trong các quyết định cắt giảm lãi suất sắp tới.

Đồng USD mạnh hơn làm cho vàng trở nên đắt đỏ đối với các nhà đầu tư sử dụng các loại tiền tệ khác, từ đó làm giảm nhu cầu mua vàng và gây áp lực lên giá. Ngược lại, USD suy yếu làm cho vàng trở nên rẻ hơn đối với người mua quốc tế và thúc đẩy nhu cầu, giúp giá vàng tăng.

Theo ông Ryan McIntyre, đối tác quản lý tại Sprott Inc, giá vàng có thể chứng kiến những biến động mạnh một khi thị trường đánh giá đầy đủ tác động của nợ công Mỹ.

Ông cho rằng lực mua vàng mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vẫn là một yếu tố hỗ trợ vững chắc cho thị trường. Lực mua này không chỉ giúp giữ giá vàng ở mức cao mà còn củng cố niềm tin của các nhà đầu tư./.