Ngày 17/8: Giá thép giảm xuống mức thấp nhất ba tuần qua

Giá thép thanh tương lai hôm nay (17/8) giảm xuống mức thấp nhất ba tuần do số liệu kinh tế Trung Quốc kém khả quan. Trong nước, giá thép ổn định, dao động ở mức 12.520 - 13.580 đồng/kg.

Giá thép thanh tương lai hôm nay giảm xuống mức thấp nhất ba tuần do số liệu kinh tế Trung Quốc kém khả quan. Ảnh tư liệu

Trên sàn giao dịch Thượng Hải

Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, giá thép thanh kỳ hạn tháng 9 trên Sàn Thượng Hải giảm 0,54% (17 Nhân dân tệ) về mức 3.159 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9 giảm 0,56% (4,5 Nhân dân tệ) về mức 792,5 Nhân dân tệ/tấn.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 8 trên Sàn Singapore - SGX giảm 1 USD về mức 101,09 USD/tấn.

So với cuối tuần trước, giá thép Thượng Hải, quặng sắt Đại Liên và SGX thay đổi tương ứng (-0,6%), (-3,4%) và (-0,6%).

Giá hợp đồng tương lai thép thanh tại Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất trong ba tuần, sau khi loạt dữ liệu kinh tế mới công bố cho thấy bức tranh kém khả quan, theo Reuters.

Trên sàn Đại Liên, giá hợp đồng quặng sắt tương lai giảm trong phiên và ghi nhận mức giảm cả tuần, do nhu cầu thép yếu từ lĩnh vực bất động sản và hoạt động xây dựng chững lại. Dù vậy, ANZ cho rằng xu hướng giảm sản lượng có thể là yếu tố hỗ trợ giá quặng sắt trong thời gian tới.

Giá thép xây dựng trong nước

Cập nhật từ SteelOnline.vn, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam ổn định, hiện giá thép dao động từ 12.520 - 13.580 đồng/kg cho các sản phẩm như CB240 và D10 CB300.

Tại khu vực miền Bắc Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 ở mức 13.050 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.440 đồng/kg; Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg; Thép Việt Sing: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.930 đồng/kg; Thép Việt Ý: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.520 đồng/kg; Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.730 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 có giá 13.550 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 là 13.500 đồng/kg; Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg; Thép VAS: Thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.730 đồng/kg.

Tại khu vực miền Nam: Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg; Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 là 12.730 đồng/kg; Thép TungHo: Thép cuộn CB240 có giá 13.030 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 là 12.520 đồng/kg./.