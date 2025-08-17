Ngày 17/8: Giá heo hơi giảm ở một số tỉnh miền Bắc và miền Nam

Giá heo hơi hôm nay (17/8) tiếp tục xu hướng giảm tại một số tỉnh, đưa giá thu mua dao động từ 56.000 - 63.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá thịt heo tại hệ thống cửa hàng WinMart đồng loạt lặng sóng trong phiên sáng nay. Theo khảo sát mới nhất, nạc đùi heo đang giữ giá 122.320 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục xu hướng giảm tại một số tỉnh. Ảnh tư liệu

Giá heo hơi miền Bắc và miền Nam giảm nhẹ

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi giảm ở một số địa phương. Lào Cai và Quảng Ninh cùng giảm 1.000 đồng, còn 58.000 đồng/kg. Các tỉnh khác như Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh duy trì mức 60.000 đồng/kg. Trong khi đó, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn giữ giá quanh 59.000 đồng/kg. Mặt bằng chung dao động 56.000 - 60.000 đồng/kg.

Khu vực miền Trung - Tây Nguyên tương đối ổn định. Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Gia Lai duy trì giá từ 56.000 - 57.000 đồng/kg. TP Huế và Đà Nẵng ổn định lần lượt ở 56.000 - 57.000 đồng/kg. Tại Đắk Lắk, giá đạt 59.000 đồng/kg, còn Khánh Hòa ghi nhận mức 60.000 đồng/kg.

Ở miền Nam, thị trường ghi nhận giảm nhẹ tại một số nơi. Đồng Nai giảm 1.000 đồng, còn 62.000 đồng/kg; Vĩnh Long và Cần Thơ cũng giảm 1.000 đồng, về mức 62.000 đồng/kg. Các địa phương khác như Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, TP. HCM, Lâm Đồng vẫn giữ mức 62.000 đồng/kg. Cà Mau cao nhất khu vực, đạt 63.000 đồng/kg.

Nhìn chung, so với hôm qua, giá heo hơi hôm nay giảm nhẹ từ 1.000 đồng/kg ở một số tỉnh, chủ yếu tại miền Bắc và miền Nam.

Giá thịt heo tại siêu thị, công ty thực phẩm bán lẻ

Theo khảo sát mới nhất tại trang winmart.vn vào sáng ngày 17/8, giá thịt heo mát Meat Deli vẫn duy trì ở mức ổn định, được bày bán với giá dao động từ 119.922 - 163.122 đồng/kg và giảm giá 20% theo chương trình ưu đãi dành cho hội viên của WinMart.

Theo đó, thịt heo xay đang có giá bán thấp nhất, niêm yết tại mức 119.922 đồng/kg. Nhỉnh hơn một chút là thịt nạc đùi heo và thịt nạc vai heo, lần lượt có giá 122.320 đồng/kg và 126.320 đồng/kg.

Tại Công ty Thực phẩm Tươi sống Hà Hiền, giá thịt heo chưa ghi nhận điều chỉnh trong sáng nay. Hiện tại, các sản phẩm thịt heo được bán với giá trong khoảng 89.000 - 190.000 đồng/kg.

Theo ghi nhận, 89.000 đồng/kg là giá mỡ heo được ghi nhận thấp nhất trong các sản phẩm được khảo sát. Cao hơn là giá thịt nạc đùi heo 126.000 đồng/kg, sườn già heo 134.000 đồng/kg và nạc vai heo 136.000 đồng/kg./.