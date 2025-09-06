Thị trường lao động Mỹ “hụt hơi”, giới đầu tư cược lớn Fed sẽ hạ lãi suất

Thị trường lao động Mỹ tiếp tục phát đi tín hiệu suy yếu, củng cố kỳ vọng Fed hạ lãi suất trong kỳ họp giữa tháng 9/2025 và kéo giá vàng tăng vọt.

Thị trường lao động Mỹ “hụt hơi”, giới đầu tư cược lớn vào khả năng Fed sẽ hạ lãi suất

Số việc làm mới chỉ bằng 1/3 dự báo

Thị trường lao động tại Mỹ tiếp tục phát đi tín hiệu suy yếu trong tháng 8, với số lượng việc làm phi nông nghiệp chỉ tăng 22.000 việc làm, thấp hơn nhiều so với con số dự báo 75.000 việc làm. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,3%. Đây là dấu hiệu rõ nét cho thấy đà phục hồi việc làm đang chững lại và củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất trong kỳ họp giữa tháng 9.

Báo cáo từ Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) công bố ngày 5/9 cho thấy số liệu tháng 6 tiếp tục bị điều chỉnh giảm 13.000 việc làm, trong khi tăng nhẹ lên 79.000 việc làm vào tháng 7. Như vậy, xu hướng giảm đã kéo dài sang tháng thứ ba liên tiếp.

Bất chấp đà chững lại chung, lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tiếp tục dẫn đầu về số lượng việc làm mới với 31.000 vị trí. Lĩnh vực hỗ trợ xã hội cũng tăng thêm 16.000 việc làm. Ngược lại, lĩnh vực sản xuất và thương mại bán buôn mỗi ngành mất 12.000 việc làm trong tháng, trong khi khu vực chính phủ liên bang cắt giảm 15.000 nhân sự.

Tín hiệu cảnh báo đã vang lên trên thị trường lao động một tháng trước. Báo cáo việc làm yếu hơn kỳ vọng gần như chắc chắn sẽ khiến Fed cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tới. Với việc ngành sản xuất mất việc làm 4 tháng liên tiếp, khó có thể phủ nhận rằng những bất ổn liên quan đến thuế quan không phải là một trong những nguyên nhân chính gây ra sự suy yếu này. Ông Olu Sonola, Giám đốc nghiên cứu kinh tế Mỹ tại Fitch Ratings

Mặc dù tốc độ tăng trưởng việc làm suy yếu, thu nhập bình quân theo giờ tăng so với tháng trước và khá sát kỳ vọng (0,3%), còn mức tăng so với cùng kỳ năm trước vẫn thấp hơn dự báo. Tỷ lệ thất nghiệp mở rộng (bao gồm cả lao động nản chí và làm bán thời gian vì lý do kinh tế) tăng lên 8,1%. Đây cũng là mức cao nhất kể từ tháng 10/2021.

Đáng chú ý, đây là bản công bố đầu tiên sau khi Tổng thống Donald Trump sa thải cựu ủy viên Cục Thống kê Lao động (BLS) Erika McEntarfer với cáo buộc báo cáo việc làm mới nhất của BLS là “bị gian lận”. Tổng thống Mỹ sau đó đề cử ông E.J. Antoni, một nhà kinh tế thuộc Heritage Foundation và là người từng chỉ trích dữ liệu việc làm. Hiện ông William Wiatrowski đảm nhiệm vai trò quyền ủy viên Cục Thống kê Lao động.

Kỳ vọng Fed hạ lãi suất và "sức nóng" của vàng

Thị trường tài chính phản ứng tích cực với báo cáo khi các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng điểm đầu phiên thứ Sáu, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm mạnh. Dữ liệu từ CME FedWatch cho thấy, nhà đầu tư đồng loạt đặt cược vào xác suất Fed giảm lãi suất. Trong đó, tỷ lệ đặt cược vào khả năng giảm 25 điểm cơ bản trong kỳ họp ngày 17/9 lên 88%, còn lại, khoảng 12% thậm chí dự báo Fed cắt giảm tới 50 điểm cơ bản.

Fed duy trì lãi suất điều hành trong gần một năm trở lại đây

Giá vàng thế giới bật tăng mạnh sau thông tin về số liệu việc làm với giá giao ngay có thời điểm vọt lên 3.590 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York cũng xác lập kỷ lục mới ở mức 3.650 USD/ounce. Tính chung trong cả tuần, vàng tăng tới 3%, ghi nhận tuần tăng mạnh nhất trong ba tháng qua. Vàng đã tăng gần 3% trong cả tuần, ghi nhận tuần tăng mạnh nhất trong ba tháng qua.

Bên cạnh kỳ vọng chính sách tiền tệ, giá kim loại quý còn được hỗ trợ bởi những lo ngại ngày càng tăng về tính độc lập của Fed cùng căng thẳng chính trị quanh vụ kiện giữa Thống đốc Lisa Cook và Tổng thống Trump.

Giá vàng bật tăng sau số liệu việc làm Mỹ

Ở chiều ngược lại, chỉ số US Dollar Index đo sức mạnh đồng bạc xanh với rổ 6 tiền tệ mạnh đã giảm xuống 97,5 điểm sau báo cáo việc làm gây thất vọng. Trước đó, một số thành viên Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) cũng cho rằng, lãi suất nên được điều chỉnh để phù hợp với nền kinh tế và thị trường lao động đang chậm lại. Trong khi đó, tăng trưởng việc làm được duy trì ở và lạm phát của tăng nhẹ tại Khu vực đồng Euro cũng khiến giới đầu tư tăng kỳ vọng vào khả năng ECB không cắt giảm lãi suất thêm trong năm nay, nâng giá đồng euro và tiếp tục “hạ nhiệt” chỉ số DXY./.