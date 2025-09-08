(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa Ban hành Quyết định số 3102/QĐ-BTC, trong đó giao Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính chủ trì triển khai lập điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia và lập điều chỉnh quy hoạch các vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Nguồn: Baochinhphu.vn

Việc lập điều chỉnh quy hoạch căn cứ trên Nghị quyết số 66.2/2025/NQ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định xử lý khó khăn, vướng mắc về việc điều chỉnh quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp trong thời gian chưa ban hành Luật Quy hoạch (sửa đổi).

Cụ thể, đối với lập điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, Viện có trách nhiệm nghiên cứu chủ trương, định hướng điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 đã được Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Bộ Chính trị thông qua để triển khai lập điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030;

Bên cạnh đó, xác định nội dung quy hoạch cần điều chỉnh; xây dựng dự toán chi phí điều chỉnh quy hoạch; trình thẩm định và trình phê duyệt dự toán chi phí điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 theo quy định của pháp luật; Hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch và quy định tại Nghị quyết số 66.2/2025/NQ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ, báo cáo lãnh đạo Bộ để trình cấp có thẩm quyền cho ý kiến trước khi báo cáo Quốc hội khóa XV xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 10;

Đối với lập điều chỉnh quy hoạch các vùng thời kỳ 2021-2030, lập điều chỉnh quy hoạch vùng Bắc trung Bộ trên cơ sở quy hoạch vùng Bắc trung Bộ và duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030; lập điều chỉnh quy hoạch vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên trên cơ sở quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021-2030 và quy hoạch vùng Bắc trung Bộ và duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030; lập điều chỉnh quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc trên cơ sở quy hoạch vùng trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021-2030; lập điều chỉnh quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng trên cơ sở quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021-2030; lập điều chỉnh quy hoạch vùng Đông Nam Bộ trên cơ sở quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021-2030; lập điều chỉnh quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long trên cơ sở quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030;

Xác định nội dung quy hoạch cần điều chỉnh; xây dựng dự toán chi phí điều chỉnh quy hoạch; trình thẩm định và trình phê duyệt dự toán chi phí điều chỉnh quy hoạch các vùng thời kỳ 2021-2030 theo quy định của pháp luật; Hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch các vùng thời kỳ 2021-2030 theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch và quy định tại Nghị quyết số 66.2/2025/NQ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ; báo cáo lãnh đạo Bộ trình thẩm định và trình phê duyệt theo quy định;

Sau khi lập, Viện có trách nhiệm làm việc với các đơn vị trong Bộ để hoàn thiện, báo cáo, đồng thời tham mưu lãnh đạo Bộ tổ chức công bố điều chỉnh quy hoạch quốc gia và các vùng thời kỳ 2021-2030 theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Được biết, trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 66.2/2025/NQ-CP quy định xử lý khó khăn, vướng mắc về việc điều chỉnh quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp trong thời gian chưa ban hành Luật Quy hoạch (sửa đổi).

Theo đó, quy hoạch cấp quốc gia bị tác động bởi việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp hoặc để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2026 - 2030;

Thứ hai, quy hoạch vùng, gồm: vùng trung du và miền núi phía Bắc; vùng đồng bằng sông Hồng; vùng Bắc Trung Bộ; vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; vùng Đông Nam Bộ và vùng đồng bằng sông Cửu Long;

Thứ ba, quy hoạch của 34 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp hoặc để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2026 - 2030.

Theo đó, Nghị quyết số 66.2/2025/NQ-CP quy định không thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ lập quy hoạch; không thực hiện việc lập, thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch; không thực hiện việc thẩm định điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia.

Tại Nghị quyết, cũng quy định rõ các bước trong trình tự lập, quyết định điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia được thực hiện.