Quảng Ninh nỗ lực giải quyết nhu cầu nhà ở cho người lao động

(TBTCO) - Trong bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ, Quảng Ninh đang trở thành điểm đến của hàng chục nghìn lao động, đặc biệt là công nhân tại các khu công nghiệp và ngành than. Nhu cầu an cư vì thế ngày càng cấp thiết, đòi hỏi tỉnh phải có giải pháp căn cơ, bền vững.

Sự dịch chuyển cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - dịch vụ kéo theo làn sóng lao động, nhất là lao động chất lượng cao, về Quảng Ninh sinh sống và làm việc. Nhu cầu về nhà ở xã hội (NƠXH) tăng nhanh, trở thành bài toán an sinh trọng tâm của tỉnh. Hưởng ứng mục tiêu cả nước hoàn thành 1 triệu căn NƠXH đến năm 2030, Quảng Ninh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm sớm hiện thực hóa mục tiêu 17.588 căn NƠXH được Chính phủ giao.

Theo Quyết định 444/QĐ-TTg, Quảng Ninh phải xây dựng gần 18.000 căn hộ cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp và ngành than. Đây là nhiệm vụ khó khi ngân sách tỉnh ưu tiên các công trình động lực, trong khi nhu cầu về NƠXH lại cấp thiết. Do đó, tỉnh Quảng Ninh đã lựa chọn hướng đi là huy động mạnh mẽ nguồn lực xã hội, khuyến khích doanh nghiệp tham gia đầu tư theo cơ chế thị trường.

Mục tiêu phát triển NƠXH đã được đưa vào nghị quyết, chương trình hành động của Tỉnh ủy, HĐND, UBND; gắn liền với Nghị quyết 201/2025/QH15 về cơ chế đặc thù. Tỉnh Quảng Ninh cũng quy hoạch hơn 663 ha đất cho NƠXH, 55,5 ha cho nhà ở công nhân khu công nghiệp và khoảng 10 ha cho nhà lưu trú ngành than. Các quỹ đất này đều có hạ tầng kết nối đồng bộ, thuận tiện cho sinh hoạt lâu dài.

Đẩy nhanh dự án, khánh thành nhiều công trình mới

Một “cú hích” lớn đến từ Nghị định 192/2025/NĐ-CP giúp rút ngắn mạnh thủ tục đầu tư: giảm khoảng 200 ngày khi giao chủ đầu tư, tiết kiệm thêm 65 ngày ở khâu quy hoạch, miễn một số bước thẩm định và giấy phép xây dựng nếu dùng thiết kế mẫu. Điều này đã thu hút nhiều nhà đầu tư; chỉ trong thời gian ngắn, tỉnh tiếp nhận thêm 7 dự án NƠXH mới với hơn 11.000 căn hộ.

Hiện Quảng Ninh triển khai 18 dự án, tổng quy mô khoảng 20.000 căn. Một số đã hoàn thành và bàn giao như Khu NƠXH Đồi Ngân hàng, NƠXH KCN Đông Mai, NƠXH Sunhome tại Vân Đồn. Ba dự án khác có chủ đầu tư với hơn 2.500 căn; 10 dự án (15.580 căn) đang hoàn thiện thủ tục.

Dự án nhà ở xã hội Khu dân cư Đồi Ngân hàng. Ảnh: T.D

Ngày 19/8/2025, nhiều công trình trọng điểm khởi công. Công ty CP Than Núi Béo xây tập thể công nhân hầm lò gần 300 tỷ đồng, gồm 389 phòng khép kín, đầy đủ tiện ích, dự kiến hoàn thành năm 2027. Cũng trong ngày, Công ty TNHH Khu Công nghiệp Hải Hà Việt Nam khởi công dự án 700 căn hộ, vốn 638 tỷ đồng, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 1.500 lao động. Ở Vân Đồn, dự án Sunhome đã hoàn thành một tòa chung cư, phần còn lại tiếp tục thi công. Tại Đông Mai, dự án NƠXH quy mô 735 căn đã bàn giao 380 căn, số còn lại khởi công cuối năm 2025.

Đặc biệt, cũng ngày 19/8, UBND tỉnh khánh thành công trình NƠXH khu dân cư Đồi Ngân hàng tại Hà Lầm với 986 căn hộ, trong đó 790 căn cho người thu nhập thấp. Dự án hoàn thành sớm gần một năm, nhiều hộ dân đã dọn về ở. Các căn hộ diện tích 35 - 70 m², được hỗ trợ vay ưu đãi, giúp người lao động có điều kiện an cư.

Khởi công Dự án đầu tư xây dựng nhà ở tập thể công nhân hầm lò Công ty Than Núi Béo. Ảnh: CTV

Đến tháng 7/2025, tỉnh đã hoàn thành 1.290 căn, đạt 60% kế hoạch năm. Khối lượng còn lại đang được các chủ đầu tư tăng tốc để về đích, bảo đảm bình quân 2.930 căn/năm cho giai đoạn 2025 - 2030.

Song hành với an sinh và chiến lược dài hạn

Cùng với NƠXH cho công nhân, tỉnh chú trọng hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, người có công, đối tượng yếu thế. Năm 2025, Quảng Ninh hỗ trợ 272 hộ, tổng kinh phí 14,4 tỷ đồng, hoàn thành xóa 100% nhà tạm, dột nát cho người có công và thân nhân liệt sĩ. Hoạt động hỗ trợ diễn ra công khai, minh bạch, huy động sức mạnh cộng đồng để bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.

Một điểm đặc biệt trong cách làm là đưa NƠXH vào tổng thể quy hoạch đô thị - công nghiệp - dịch vụ. Các dự án đều gắn hạ tầng xã hội như trường học, y tế, không gian công cộng, nhằm tạo môi trường sống văn minh, lâu dài. Với ngành Than, tỉnh và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) bố trí quỹ đất riêng cho tập thể, ký túc xá công nhân, giảm gánh nặng chi phí và rút ngắn quãng đường đi làm.

Khu tập thể công nhân của Công ty Than Hòn Gai được đầu tư xây dựng hiện đại, đầy đủ công năng phục vụ nhu cầu sinh hoạt của công nhân. Ảnh: T.D

NƠXH vì thế không chỉ là chính sách an sinh trước mắt, mà còn là chiến lược phát triển lâu dài. Một hệ thống nhà ở chất lượng, giá hợp lý giúp Quảng Ninh giữ chân nhân lực, tăng sức hút đầu tư, đồng thời xây dựng cộng đồng gắn bó. Khi hàng loạt dự án hoàn thành, hàng chục nghìn căn hộ mới sẽ góp phần tạo dựng nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh.

Tại Lễ khánh thành, gắn biển công trình nhà ở xã hội thuộc khu dân cư Đồi Ngân hàng (phường Hà Lầm), ông Nghiêm Xuân Cường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh đánh giá: Thời gian qua đã có nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để người dân có thu nhập thấp, công nhân, viên chức và các đối tượng chính sách khác có cơ hội tiếp cận nhà ở. "Để thúc đẩy việc phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian tiếp theo, các nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ pháp lý liên quan, tập trung nguồn lực để khởi công và thực hiện các công việc còn lại của dự án" - ông Cường đề nghị.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu các sở, ngành tập trung, phối hợp với nhà đầu tư giải quyết tháo gỡ khó khăn. UBND các xã, phường, đặc khu rà soát các quỹ đất dự kiến phát triển nhà ở xã hội theo kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh đã được phê duyệt, công khai các thông tin về nhà ở xã hội làm cơ sở để giao chủ đầu tư.

Với quyết tâm chính trị cao, Quảng Ninh đang tăng tốc triển khai hàng loạt dự án nhà ở xã hội, coi đây là chìa khóa để giữ chân nhân lực, thu hút đầu tư và đảm bảo an sinh cho người dân./.