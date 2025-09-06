Giá xe SH Mode mới nhất tháng 9/2025 rẻ chưa từng có trong lịch sử

Giá xe SH Mode mới nhất tại các đại lý trong tháng 9/2025 đang giảm sốc xuống mức thấp kỷ lục. Hiện giá tại các đại lý dao động từ 57,13 đến 63,8 triệu đồng tùy phiên bản. Đây chính là thời điểm để khách mua SH Mode với giá rẻ nhất trong năm.

Giá xe SH Mode mới nhất tại các đại lý trong tháng 9/2025 đang giảm sốc xuống mức thấp kỷ lục. Ảnh tư liệu

Xe SH Mode trong tháng 9/2025 vẫn bán ra thị trường 4 phiên bản: Tiêu chuẩn, cao cấp, thể thao và đặc biệt. Trong đó có 8 tùy chọn màu sắc khác nhau: Đỏ, đen, xanh đen, trắng, xanh, đỏ đen, xám đen và bạc đen.

Từng là biểu tượng của việc phải trả thêm tiền chênh lệch, Honda SH Mode 2025 giờ đây đang được các đại lý chào bán với mức giá cực kỳ hấp dẫn. So với giá bán lẻ đề xuất của hãng dao động từ 57,1 đến 63,8 triệu đồng, mức giá thực tế tại các đại lý hiện chỉ chênh lệch không đáng kể, từ 500 nghìn đến 1,5 triệu đồng.

Cụ thể, phiên bản Tiêu chuẩn có giá đề xuất hơn 57,1 triệu đồng hiện được bán ra chỉ khoảng 58 triệu đồng. Tương tự, các phiên bản Cao cấp (khoảng 63 triệu đồng), Đặc biệt (64,5 triệu đồng) và Thể thao (65,5 triệu đồng) cũng chỉ nhỉnh hơn một chút so với giá niêm yết.

Đây được xem là mức giá "thủng đáy", một sự thay đổi ngoạn mục so với vài năm trước khi người mua phải chấp nhận trả thêm 8 - 10 triệu đồng để sở hữu mẫu xe sang trọng này. Sự giảm giá mạnh mẽ này được cho là đến từ áp lực cạnh tranh của các dòng xe điện và chiến lược kích cầu của chính Honda.

SH Mode là mẫu xe ga được hãng Honda sản xuất dành riêng cho nữ giới. Xe ghi điểm với người dùng nhờ ngoại hình thon gọn, trẻ trung, đậm nét châu Âu giúp phái nữ tự tin thể hiện sự sang trọng trong suốt hành trình lái xe./.