Dự án The Solia đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính, đủ điều kiện bán hàng

(TBTCO) - Sau khi hoàn thiện nghĩa vụ tài chính, dự án The Solia đã được cơ quan chức năng ra Quyết định số 5027/SXD-NBĐS thông báo về việc đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án đầu tư hạ tầng, đủ điều kiện được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho cá nhân tự xây dựng nhà ở.

Ảnh tư liệu

Theo đó, Sở Xây dựng tiếp nhận văn bản số 11/TB ngày 10/10/2024 và văn bản số 12/TH ngày 31/10/2024 của Công ty TNHH Công thương nghiệp Thịnh Hưng về việc xác nhận và bổ sung hồ sơ xác nhận đủ điều kiện đưa vào kinh doanh của dự án bất động sản.

Dự án có tên gọi Đầu tư hạ tầng khu dân cư. Địa chỉ xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An (cũ). Nay là xã Lương Hoà, tỉnh Tây Ninh. Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Công thương nghiệp Thịnh Hưng. Mục tiêu dự án Đầu tư hạ tầng khu dân cư (Theo văn bản số 3692/UBND-KT ngày 27/10/2009 của UBND tỉnh).

Quy mô dự án: Diện tích mặt đất được sử dụng đất 205.510,62 m2 (Diện tích được UBND tỉnh giao đất 187.901,04 m2; diện tích được UBND tỉnh cho thuê đất 17.609,58 m2). Tổng số lượng lô nền 998 đủ điều kiện chuyển nhượng.

Căn cứ theo các quy định tại Điều 31 và Điều 83 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023; Điều 9 và Điều 38 Nghị định 96/2024/NĐ-CP và các quy định khác có liên quan; cơ quan chức năng tỉnh cho hay, dự án Đầu tư hạ tầng khu dân cư được chuyển nhượng cho cá nhân tự xây dựng nhà ở do Công ty TNHH Công thương nghiệp Thịnh Hưng làm chủ đầu tư nộp cơ bản đầy đủ theo quy định tại Điều 9 Nghị định 96/2024/NĐ-CP và đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 31 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023.

Cơ quan chức năng yêu cầu chủ đầu tư dự án The Solia ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án Đầu tư hạ tầng Khu dân cư, xã Lương Hòa phải tuân thủ quy định và đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Ngoài ra, trước khi đưa bất động sản, dự án bất động sản vào kinh doanh, chủ đầu tư phải công khai đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin về quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án Đầu tư hạ tầng khu dân cư đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định tại Điều 6, Khoản 8 Điều 31 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 và Điều 4 Nghị định 96/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ trên hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản và trên trang thông tin điện tử của công ty, sàn giao dịch bất động sản…

Đối với tên dự án hiện tại tại đang được triển khai trên thị trường The Solia, ngày 25/2, UBND tỉnh Long An (sau ngày 1/7 sáp nhập vào tỉnh Tây Ninh), đã có văn bản thống nhất tên nước ngoài của dự án Đầu tư hạ tầng khu dân cư.

Sau khi được cho phép, dự án được thực hiện theo giấy chứng nhận đầu tư số 981205514 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 14/9/2025). Tên dự án sau khi được bổ sung tên tiếng nước ngoài: Đầu tư hạ tầng khu dân cư – The Solia./.