Sáng sớm ngày 6/9, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 25.248 VND/USD. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,62%, hiện ở mức 97,74.

Đồng USD hôm nay giảm mạnh. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 24.036 VND/USD - 26.460 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM tăng. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.160 - 26.510 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.160 VND 26.510 VND Vietinbank 26.040 VND 26.510 VND BIDV 26.140 VND 26.500 VND

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh tăng, hiện ở mức: 27.966 VND - 30.910 VND

Tỷ giá EUR tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.978 VND 31.558 VND Vietinbank 29.995 VND 31.705 VND BIDV 30.327 VND 31.571 VND

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra ở mức: 162 VND - 179 VND.

Tỷ giá đồng Yên tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 171.79 VND 182.70 VND Vietinbank 173.94 VND 183.64 VND BIDV 174.44 VND 182.15 VND

Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 4h30 ngày 6/9/2025 không đổi ở cả chiều mua vào và bán ra, so với phiên giao dịch ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 26.814 - 26.914 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức mức 97,74, giảm 0,62%.

Đồng USD giảm mạnh so với các đồng tiền chủ chốt vào ngày thứ Sáu sau khi báo cáo việc làm hằng tháng cho thấy các doanh nghiệp Mỹ tuyển dụng ít lao động hơn so với dự báo, qua đó khẳng định tình trạng suy yếu của thị trường lao động Mỹ và gần như bảo đảm Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất.

Ngay sau báo cáo, đồng đô la Mỹ giảm trên diện rộng. Đồng bạc xanh mất 0,70% xuống còn 147,44 so với Yên Nhật, nhưng vẫn trên đà ghi nhận tuần tăng thứ hai liên tiếp. So với Franc Thụy Sĩ, đồng USD giảm 0,91% xuống 0,79830 và đang hướng đến tuần giảm thứ tư liên tiếp. Đồng Euro tăng 0,55% lên 1,171675 USD và đang trên đà ghi nhận tuần tăng so với đồng bạc xanh.

Đồng Bảng Anh tăng so với đồng USD sau tin Phó thủ tướng Anh Angela Rayner từ chức hôm thứ Sáu do thừa nhận đã nộp thiếu thuế bất động sản cho căn nhà mới, gây thêm áp lực cho Thủ tướng Keir Starmer. Bảng Anh tăng 0,51% lên 1,35055 USD và đang hướng đến mức tăng 0,02% trong tuần./.