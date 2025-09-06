|Đồng USD hôm nay giảm mạnh. Ảnh tư liệu
Diễn biến thị trường trong nước
* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 24.036 VND/USD - 26.460 VND/USD.
Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM tăng. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.160 - 26.510 VND/USD.
Tỷ giá USD tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:
|
Tỷ giá USD
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Vietcombank
|
26.160 VND
|
26.510 VND
|
Vietinbank
|
26.040 VND
|
26.510 VND
|
BIDV
|
26.140 VND
|
26.500 VND
* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh tăng, hiện ở mức: 27.966 VND - 30.910 VND
Tỷ giá EUR tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:
|
Tỷ giá EUR
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Vietcombank
|
29.978 VND
|
31.558 VND
|
Vietinbank
|
29.995 VND
|
31.705 VND
|
BIDV
|
30.327 VND
|
31.571 VND
* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra ở mức: 162 VND - 179 VND.
Tỷ giá đồng Yên tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:
|
Tỷ giá Yên Nhật
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Vietcombank
|
171.79 VND
|
182.70 VND
|
Vietinbank
|
173.94 VND
|
183.64 VND
|
BIDV
|
174.44 VND
|
182.15 VND
Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 4h30 ngày 6/9/2025 không đổi ở cả chiều mua vào và bán ra, so với phiên giao dịch ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 26.814 - 26.914 đồng/USD.
Diễn biến thị trường thế giới
Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức mức 97,74, giảm 0,62%.
Đồng USD giảm mạnh so với các đồng tiền chủ chốt vào ngày thứ Sáu sau khi báo cáo việc làm hằng tháng cho thấy các doanh nghiệp Mỹ tuyển dụng ít lao động hơn so với dự báo, qua đó khẳng định tình trạng suy yếu của thị trường lao động Mỹ và gần như bảo đảm Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất.
Ngay sau báo cáo, đồng đô la Mỹ giảm trên diện rộng. Đồng bạc xanh mất 0,70% xuống còn 147,44 so với Yên Nhật, nhưng vẫn trên đà ghi nhận tuần tăng thứ hai liên tiếp. So với Franc Thụy Sĩ, đồng USD giảm 0,91% xuống 0,79830 và đang hướng đến tuần giảm thứ tư liên tiếp. Đồng Euro tăng 0,55% lên 1,171675 USD và đang trên đà ghi nhận tuần tăng so với đồng bạc xanh.
Đồng Bảng Anh tăng so với đồng USD sau tin Phó thủ tướng Anh Angela Rayner từ chức hôm thứ Sáu do thừa nhận đã nộp thiếu thuế bất động sản cho căn nhà mới, gây thêm áp lực cho Thủ tướng Keir Starmer. Bảng Anh tăng 0,51% lên 1,35055 USD và đang hướng đến mức tăng 0,02% trong tuần./.