Quy định mới về phân bổ vốn phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững

(TBTCO) - Theo Quyết định số 35/2025/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành, thực hiện phân bổ vốn sự nghiệp cho các địa phương để phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân theo hướng tăng hệ số điểm hỗ trợ cao hơn ở hầu hết các tiêu chí.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc ký Quyết định số 35/2025/QĐ-TTg ngày 25/9/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, đã được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều tại Quyết định số 18/2023/QĐ-TTg ngày 1/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, đáng chú ý, Quyết định số 35/2025/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung tiết b điểm 1.2 khoản 1 Phụ lục III Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg về phân bổ vốn sự nghiệp cho các địa phương để phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân theo hướng tăng hệ số điểm hỗ trợ cao hơn ở hầu hết các tiêu chí (trừ hỗ trợ gạo giữ nguyên) từ 1,25 đến 1,5 lần. Riêng trồng rừng phòng hộ tăng mạnh nhất, gấp 4 lần; đồng thời bổ sung tiêu chí "lập hồ sơ thiết kế và kinh phí quản lý, kiểm tra, nghiệm thu theo Nghị định số 58/2024/NĐ-CP". Cụ thể:

Số lượng (a, b, c, d, đ, e, g1, g2, h) căn cứ số liệu trong Báo cáo nghiên cứu khả thi và số liệu báo cáo tình hình thực tế của các địa phương do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Dân tộc và Tôn giáo đề xuất phương án cân đối, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương hằng năm cho Chương trình.

Đồng thời, tổng hợp phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương trung hạn và hằng năm trong giai đoạn 2021 - 2025 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện Chương trình trên cơ sở đề xuất của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, bảo đảm đúng nguyên tắc, tiêu chí và định mức quy định tại Quyết định này; tổng hợp phương án phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương hằng năm cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện Chương trình để trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định./.