Vì sao giới đầu tư chọn Sun Feliza Suites làm “của để dành”?

(TBTCO) - Sở hữu vị trí kim cương, hệ tiện ích chạm tới đẳng cấp 6 sao, được bảo chứng bởi thương hiệu Sun Group, Sun Feliza Suites được ví như “viên ngọc quý” giữa trung tâm Thủ đô, hứa hẹn là tài sản thừa kế giá trị cho thế hệ sau.

Vị trí “có một không hai”

Theo Savills, kể từ khi tuyến tàu điện Circle Line ở Singapore đi vào hoạt động (2012), giá căn hộ trong vòng 400m quanh các nhà ga cao hơn khoảng 15% so với khu vực khác. Ở Kuala Lumpur (Malaysia), căn hộ trong bán kính 800m gần ga tàu ghi nhận mức giá cao hơn 30% so với mặt bằng chung giai đoạn 2017 - 2018. Trong khi đó tại Bangkok (Thái Lan), bất động sản quanh các tuyến Metro thường tăng giá thêm 7 - 21%, tùy vào độ gần với nhà ga.

Vị trí đắc địa là “đòn bẩy” tăng giá cho Sun Feliza Suites trong tương lai. Ảnh: Sun Property

Tại trung tâm Hà Nội, Sun Feliza Suites khẳng định ngay sự ưu việt khi nằm sát ga Metro Đại học Quốc gia (tuyến số 3), tọa lạc tại “giao điểm vàng” bốn đại lộ lớn: Phạm Hùng, Xuân Thủy, Hồ Tùng Mậu và Phạm Văn Đồng.

Giới chuyên gia đánh giá khi tuyến metro hoàn thiện toàn bộ, kết nối xuyên suốt từ Nhổn - ga Hà Nội, Sun Feliza Suites sẽ hưởng trọn “cú hích” hạ tầng, trở thành tâm điểm hút dòng vốn đầu tư và đạt mức tăng trưởng giá vượt trội.

Đồng thời, hạ tầng đồng bộ hiện hữu tại Cầu Giấy là lực đẩy giúp giá trị bất động sản nơi đây không ngừng tăng. Thực tế những năm qua, khu vực Cầu Giấy đã trở thành “nam châm” thu hút các tập đoàn, công ty lớn trong và ngoài nước. Sự hiện diện của loạt tòa văn phòng quy mô, cùng hệ thống thương mại - giáo dục - y tế phát triển, biến Cầu Giấy thành điểm đến lý tưởng cho tầng lớp chuyên gia, trí thức và doanh nhân quốc tế.

Với hệ thống thương mại – giáo dục – y tế phát triển xung quanh, Sun Feliza Suites được kỳ vọng trở thành tâm điểm đầu tư. Ảnh: Sun Property

Không khó để nhận thấy sự hình thành những “phố Hàn, phố Nhật” ngay trung tâm khu vực này, nơi giới chuyên gia nước ngoài chọn để gắn bó lâu dài. Bổ sung cho lợi thế đó là mạng lưới trường học uy tín như Đại học Quốc gia, Đại học Sư phạm, các trường liên cấp quốc tế cùng hệ thống y tế chất lượng cao, chuỗi trung tâm thương mại, siêu thị hiện đại… – tạo nên sức hút an cư mạnh mẽ.

“Với người Việt Nam thì giáo dục, y tế có vai trò cực kỳ quan trọng. Cha mẹ có thể hy sinh tất cả để con học trường tốt. Ai cũng muốn sở hữu căn hộ ở khu vực này, đồng thời tận hưởng không gian thoáng đãng của các công viên lân cận. Nhiều dự án cao cấp ở phía Tây Hà Nội dù giá cao nhưng người dân vẫn mong muốn sở hữu” - ông Nguyễn Thế Điệp - Phó Chủ tịch Câu Lạc bộ Bất động sản Hà Nội chia sẻ.

Trải nghiệm sống chạm ngưỡng 6 sao – Bệ phóng gia tăng giá trị và sinh lời

Nếu hạ tầng đồng bộ và nhu cầu an cư mạnh mẽ tại Cầu Giấy là yếu tố kéo giá trị BĐS không ngừng tăng, thì chuẩn sống chạm ngưỡng 6 sao của Sun Feliza Suites lại chính là điểm cộng khiến dự án này duy trì sức hút dài hạn.

Sun Feliza Suites khẳng định đẳng cấp sống khác biệt ngay từ đại sảnh. Ảnh: Sun Property

Ngay từ đại sảnh cao 14m - một chuẩn mực xa hoa hiếm thấy tại Hà Nội – đến hệ thống thang máy siêu tốc 6m/s vốn chỉ xuất hiện tại các tòa nhà biểu tượng như Landmark 81 hay Lotte Center, dự án đã khẳng định đẳng cấp sống khác biệt.

Đặc biệt, tại tầng 6 - “tầng cảm xúc” với bể bơi mái kính hơn 1.000m², spa/sauna, phòng gym, Garden Café, VIP lounge… tạo nên hệ tiện ích khép kín đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân. Đối với giới tinh hoa, những tiện ích này không chỉ là trải nghiệm sống mà còn là tiêu chuẩn để lựa chọn nơi an cư.

Dự án cũng dành tới 11.548m² tại vị trí trung tâm tổ hợp căn hộ để kiến tạo không gian xanh “Vườn Hạnh Phúc” - tạo nên không gian hài hòa giữa con người, nghệ thuật và thiên nhiên. Mỗi tiện ích không chỉ phục vụ cư dân hôm nay, mà còn đánh dấu tiềm năng sinh lời trong tương lai.

Dự án dành diện tích lớn để kiến tạo không gian xanh cho cư dân. Ảnh: Sun Property

Tính thanh khoản cao

Bất động sản cao cấp nội đô từ lâu đã là kênh đầu tư an toàn, ít rủi ro trước biến động thị trường. Ngay cả khi thị trường trầm lắng, các loại hình đầu tư khác như vàng, chứng khoán “nhảy múa” thì căn hộ trung tâm vẫn duy trì giao dịch ổn định, mức giá cao nhờ lực cầu mạnh từ chuyên gia, doanh nhân, trí thức.

Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm Hà Nội ngày càng khan hiếm, Sun Feliza Suites nổi bật như một “phiên bản giới hạn” – càng hiếm, càng quý. Chưa kể thương hiệu chủ đầu tư Sun Group chính là bảo chứng vàng cho tính thanh khoản của dự án. Những dự án căn hộ do Sun Group phát triển từ hàng chục năm trước tại Hà Nội vẫn giữ mức giá tăng trưởng theo năm và duy trì giao dịch sôi động ở thị trường thứ cấp. Điều này củng cố niềm tin rằng, Sun Feliza Suites sẽ dễ dàng mua - bán - cho thuê, trở thành tài sản tích lũy bền vững.

Sun Feliza Suites sở hữu không gian đa chiều, đáp ứng nhu cầu cho thuê hoặc tích lũy lâu dài. Ảnh: Sun Property

Theo số liệu thống kê của Savills và Batdongsan.com.vn, trong 5 năm qua, giá căn hộ tại Cầu Giấy ghi nhận mức tăng trung bình 10 - 14%/năm, cao hơn mặt bằng chung. Nhiều dự án mới ra mắt thị trường chạm ngưỡng 150 triệu đồng/m².

Đặc biệt, sau khi địa giới hành chính được điều chỉnh, Cầu Giấy khẳng định vai trò trung tâm phát triển phía Tây Hà Nội, mở ra dư địa tăng giá cho những dự án đẳng cấp như Sun Feliza Suites./.

