Ngày 8/9: Giá heo hơi trên cả nước đồng loạt tăng mạnh

Giá heo heo hơi sáng nay (8/9) tiếp tục sôi động khi giá đồng loạt tăng ở cả ba miền. Miền Bắc và miền Trung duy trì đà đi lên, trong khi miền Nam tiến sát mốc 59.000 đồng/kg, cho thấy triển vọng khả quan của thị trường trong ngắn hạn.

Giá heo hơi tại miền Nam hôm nay tiến sát mốc 59.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi tiếp tục cải thiện. Lào Cai và Quảng Ninh tăng thêm 1.000 đồng/kg, đạt 56.000 đồng/kg.

Các địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh và Thái Nguyên giữ mức 55.000 - 57.000 đồng/kg, trong khi Lai Châu và Điện Biên thấp hơn, khoảng 54.000 - 55.000 đồng/kg.

Trung bình toàn khu vực đạt 55.900 đồng/kg, phản ánh xu hướng ổn định và khả năng duy trì đà tăng trong những phiên tới.

Miền Trung - Tây Nguyên cũng ghi nhận diễn biến tích cực. Theo đó, Thanh Hóa, Nghệ An và Gia Lai cùng đạt 55.000 đồng/kg, Quảng Trị dừng ở 54.000 đồng/kg.

Các tỉnh như Lâm Đồng, Khánh Hòa và Đắk Lắk duy trì mức cao, dao động 56.000 - 57.000 đồng/kg.

Giá trung bình toàn vùng hiện đạt 54.000 - 57.000 đồng/kg, cho thấy sức mua đang dần cải thiện.

Tại miền Nam, giá heo hơi tăng mạnh và áp sát mốc 59.000 đồng/kg. Cụ thể, Tây Ninh và Cần Thơ vươn lên mức 59.000 đồng/kg, cao nhất cả nước.

TP. Hồ Chí Minh nhích thêm 1 giá, đạt 58.000 đồng/kg, trong khi Đồng Nai, Đồng Tháp và Vĩnh Long dao động quanh 57.000 - 58.000 đồng/kg.

Trung bình toàn miền Nam đạt 58.000 đồng/kg, dự báo có thể vượt ngưỡng 59.000 đồng/kg trong thời gian tới./.