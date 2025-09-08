Hà Tĩnh tăng cường quản lý thuế đối với hộ, cá nhân cho thuê nhà, văn phòng

(TBTCO) - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có công văn gửi Công an tỉnh Hà Tĩnh; Thuế tỉnh Hà Tĩnh; Các sở: Xây dựng, Khoa học và Công nghệ; UBND các xã, phường với chỉ đạo tăng cường công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân cho thuê nhà, văn phòng.

Công văn của UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, ngày 25/7/2025, Cục Thuế (Bộ Tài chính) có văn bản số 2688/CT-KTr về việc tăng cường công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân cho thuê nhà, văn phòng.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh giao: UBND các xã, phường; Công an tỉnh; Sở Xây dựng; Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 2688/CT-KTr và các quy định pháp luật chủ động phối hợp, chia sẻ, kết nối và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu về các hộ, cá nhân cho thuê nhà, văn phòng, kinh doanh dịch vụ lưu trú; đồng thời hỗ trợ cơ quan thuế trong quản lý, kiểm tra, rà soát, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về thuế theo quy định.

UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo cơ quan thuế tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế thường xuyên, đa dạng hình thức để người nộp thuế nắm bắt và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước. Ảnh: TL

UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Thuế tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các xã, phường rà soát, cập nhật đầy đủ danh sách hộ, cá nhân cho thuê nhà, văn phòng, kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn.

Cung cấp, chia sẻ bản đồ số hộ kinh doanh trên địa bàn với UBND các xã, phường và các cơ quan chức năng để phục vụ công tác quản lý, kiểm tra, rà soát để xác định doanh thu, mức thuế của các hộ, cá nhân; đôn đốc các hộ, cá nhân thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế thường xuyên, đa dạng hình thức để người nộp thuế nắm bắt và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước.

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện và xử lý các vướng mắc phát sinh (nếu có); tổng hợp, tham mưu đề xuất UBND tỉnh các nội dung thuộc thẩm quyền.

Trước đó, ngày 25/7/2025, Cục Thuế (Bộ Tài chính) đã ban hành Công văn 2688/CT-KTr gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tăng cường phối hợp, chỉ đạo công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân cho thuê nhà, văn phòng.

Cục Thuế cho biết, vẫn còn tình trạng các hộ, cá nhân không khai báo, không kê khai hoặc kê khai không đầy đủ doanh thu từ hoạt động cho thuê nhà, văn phòng, mặt bằng,...

Nhằm tiếp tục phát huy các kết quả đạt được trong công tác phối hợp thời gian qua, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước nói chung, công tác quản lý thuế nói riêng, góp phần tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về thuế, Cục Thuế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo: UBND xã, phường, thị trấn, Tổ dân phố phối hợp, chia sẻ thông tin với cơ quan thuế về hộ, cá nhân kinh doanh cho thuê nhà, văn phòng, kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn.

Cơ quan thuế có trách nhiệm cung cấp, chia sẻ bản đồ số hộ kinh doanh trên địa bàn, báo cáo Ủy ban và các sở, ban, ngành, trên cơ sở đó, đề nghị UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp với cơ quan thuế tiến hành kiểm tra, rà soát để xác định doanh thu, mức thuế của các hộ, cá nhân và đôn đốc các hộ, cá nhân thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước theo quy định; tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế thường xuyên và đa dạng hình thức đến các hộ, cá nhân cho thuê nhà, văn phòng.

Cục Thuế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan như: Công an, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, lực lượng Phòng cháy, chữa cháy..., tăng cường chia sẻ, kết nối thông tin, cơ sở dữ liệu liên quan đến hộ, cá nhân cho thuê nhà, văn phòng, đồng bộ, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu giúp cơ quan thuế quản lý sát với tình hình kinh doanh thực tế tại địa bàn./.