Theo số liệu từ TP. Hà Nội, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 8 ước tính đạt 8.857 tỷ đồng, tăng 5,1% so với thực hiện tháng trước và tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó vốn ngân sách nhà nước cấp thành phố 3.906 tỷ đồng, tăng 2,1% và tăng 43,2%; vốn ngân sách nhà nước cấp xã 4.951 tỷ đồng, tăng 7,5% và tăng 5,3%.
Tính chung 8 tháng năm 2025, vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý thực hiện được 50,9 nghìn tỷ đồng, đạt 48,7% kế hoạch năm và tăng 33,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Vốn ngân sách nhà nước cấp thành phố 22,5 nghìn tỷ đồng, đạt 45,2% và tăng 53,7%; vốn ngân sách nhà nước cấp xã 28,4 nghìn tỷ đồng, đạt 51,8% và tăng 20,4%.
Trên địa bàn thành phố, một số dự án trọng điểm đang được thành phố đẩy nhanh. Điển hình, Dự án cầu Tứ Liên khởi công ngày 19/5/2025 với mức đầu tư gần 20,2 nghìn tỷ đồng, gồm 3 dự án giải phóng mặt bằng và 1 dự án đầu tư xây dựng. Theo kế hoạch dự án sẽ hoàn thành sau 2 năm xây dựng. Hiện nhà thầu đang tổ chức thi công 2 trụ tháp dây văng.
|Dự án Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá quy mô diện tích 13,8ha, với công suất xử lý 70.000m3/ngày đêm. Dự án được khởi công năm 2016, dự kiến hoàn thành năm 2027 với tổng mức đầu tư 11.197 tỷ đồng. Ảnh: TL
Dự án đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô thuộc nhóm dự án quan trọng quốc gia, tuyến đường đi qua 3 tỉnh, thành phố (Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh). Sau hơn 1 năm khởi công, đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội đang dần hình thành, đến nay đã giải ngân 19,1% kế hoạch vốn.
Dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (giai đoạn 1) có mức đầu tư giai đoạn 1 dự án hơn 7,2 nghìn tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố, đến nay dự án đã giải ngân 51,9% kế hoạch vốn.
Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai cải tạo 21,7 km, đoạn nút giao Ba La phường Hà Đông đến xã Xuân Mai. Tổng vốn đầu tư 8,1 nghìn tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố, trong đó trên 5,1 nghìn tỷ đồng giải phóng mặt bằng; 2,9 nghìn tỷ đồng chi phí xây dựng, mua sắm thiết bị. Đến nay dự án đã giải ngân 23,8% kế hoạch vốn.
Dự án tuyến đường cao tốc Đại lô ̣Thăng Long, đoạn nối từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình có tổng mức đầu tư toàn dự án 5,2 nghìn tỷ đồng. Đến nay dự án đã giải ngân 36,2% kế hoạch vốn.
Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá TP. Hà Nội có tổng mức đầu tư 11,2 nghìn tỷ đồng, trong đó 84,1% vốn vay ODA từ Chính phủ Nhật Bản. Dự án bao gồm một nhà máy xử lý nước thải với công suất 270 nghìn m³/ngày đêm và tuyến cống gom nước thải dọc sông Tô Lịch, sông Lừ, sông Sét, một phần sông Nhuệ với diện tích phục vụ khoảng 4.874 ha.
Đến nay hệ thống dẫn nước thải từ sông Tô Lịch về nhà máy để xử lý đã hoàn thành, các gói thầu còn lại đang được đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phấn đấu hoàn thành vào năm 2027. Tổng thể dự án đã giải ngân 56,3% kế hoạch vốn.
Trong tháng 8, các hoạt động chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Chính phủ đã thực hiện khởi công, khánh thành 250 công trình, dự án tại 80 điểm cầu trên cả nước vào ngày 19/8/2025. Trong đó, tại TP. Hà Nội có 8 công trình, dự án trọng điểm thuộc lĩnh vực hạ tầng giao thông đô thị gồm:
Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá; Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình về Thủ đô (đoạn trên địa bàn Hà Nội); Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô (tiểu dự án đầu tư công, cầu Hồng Hà, Mễ Sở); Dự án xây dựng cầu Vân Phúc và tuyến đường kết nối ra quốc lộ 32 (xã Phúc Thọ, Hà Nội); Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu để kết nối Hà Nội với tỉnh Hưng Yên; Xây dựng khu tái định cư (xã Đông Anh) thuộc Dự án đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; Xây dựng khu tái định cư (xã Ngọc Hồi) thuộc dự án xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam; Dự án Thành phố thông minh (xã Vĩnh Thanh).