Sắp diễn ra Hội nghị Liên đoàn Kế toán ASEAN (AFA) lần thứ 24

(TBTCO) - Hội nghị AFA lần thứ 24 của Liên đoàn Kế toán ASEAN và Hội nghị Hội đồng AFA lần thứ 141 sẽ được tổ chức vào ngày 30 và 31/10/2025 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Sáng ngày 27/10/2025, Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) tổ chức họp báo thông tin về Hội nghị Liên đoàn Kế toán ASEAN lần thứ 24 (24th AFA Conference) và Hội nghị Hội đồng AFA lần thứ 141 (141st AFA Council Meeting).

Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, do Việt Nam đăng cai với tư cách Chủ tịch Liên đoàn Kế toán ASEAN (AFA) nhiệm kỳ 2024 - 2025. Hội nghị được tổ chức với sự phối hợp chặt chẽ giữa VAA, AFA, các tổ chức nghề nghiệp quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp.

Hội nghị sẽ được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Trong đó, tổ chức trực tiếp các phiên họp chính và các sự kiện bên lề tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, với sự tham dự của 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế; kết nối với 2.000 đại biêu, tổ chức nghề nghiệp, chuyên gia quốc tế và trong nước qua nên tảng hội nghị trực tuyến nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên không tham dự trực tiếp.

GS.TS. Đoàn Xuân Tiên - Chủ tịch AFA, Chủ tịch VAA chia sẻ thông tin tại cuộc họp báo. Ảnh: Đức Minh

GS.TS Đoàn Xuân Tiên - Chủ tịch AFA, Chủ tịch VAA cho biết, AFA lần thứ 24 và Hội nghị Hội đồng AFA lần thứ 141 được tổ chức tại Việt Nam không chỉ khẳng định vị thế của ngành kế toán và kiểm toán Việt Nam trên trường quốc tế, mà còn tạo cơ hội quý giá để tăng cường kết nối và trao đổi chuyên môn với các tổ chức quốc tế. Sự kiện sẽ góp phần thúc đẩy hội nhập và ứng dụng các chuẩn mực kế toán toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực kế toán bền vững và tài chính xanh.

Hội nghị sẽ hình thành diễn đàn cho việc chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, cập nhật xu hướng công nghệ và mô hình đào tạo nguồn nhân lực tương lai, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi xanh, số hóa trong lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán và quản trị nền kinh tế trong môi trường toàn cầu hóa. Những thông tin và nội dung được trao đổi sẽ định hướng chính sách nghề nghiệp kế toán - kiểm toán tại khu vực ASEAN và Việt Nam, từ đó gắn kết chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức nghề nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp.

Họp báo thông tin về AFA lần thứ 24 và Hội nghị Hội đồng AFA lần thứ 141. Ảnh: Đức Minh

Trong bối cảnh chuyển đổi xanh và chuyển đổi số đang trở thành xu hướng toàn cầu, hội nghị mang đến thông điệp mạnh mẽ: “Hành động xanh, phát triển bền vững" ("Go green, grow sustainable”). Sự kiện hứa hẹn sẽ là nơi gặp gỡ của các nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp, nhằm tối ưu hóa hiệu quả thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm và cập nhật công nghệ mới.

AFA lần thứ 24 và Hội nghị Hội đồng AFA lần thứ 141 kỳ vọng sẽ cung cấp những gợi mở chính sách quan trọng cho sự phát triển nghề nghiệp kế toán và kiểm toán trong tương lai. Đồng thời, tạo động lực cho doanh nghiệp Việt Nam hoàn thiện các chuẩn mực quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế trong kỷ nguyên mới.