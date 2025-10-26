Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng khảo sát thực tế việc triển khai mô hình chính quyền hai cấp tại Điện Biên

Tại Trung tâm hành chính công xã Thanh Nưa, Đoàn đã làm việc với lãnh đạo xã và khảo sát thực tế để nắm bắt tình hình tổ chức bộ máy, phân cấp thẩm quyền, quy trình điều hành và những thay đổi trong quản lý ngân sách, thuế, đất đai, tài sản công sau khi mô hình được áp dụng.
|Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng khảo sát thực tế tại Trung tâm hành chính công xã Thanh Nưa. Ảnh: Đức Thanh
Trực tiếp trao đổi, lắng nghe những phản ánh từ cơ sở, từ các cán bộ triển khai và người dân, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đánh giá việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại đây được triển khai khá tốt, cơ sở vật chất, bộ máy, con người cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người dân. Bộ trưởng cũng ghi nhận các kiến nghị, đề xuất từ cơ sở trong quá trình triển khai để từ đó tiếp tục hoàn thiện cơ chế, bảo đảm mô hình đi vào vận hành thông suốt và hiệu quả.
Xã Thanh Nưa là xã biên giới nằm ở cửa ngõ phía Tây tỉnh Điện Biên. Phía Đông giáp phường Mường Thanh, phường Him Lam và xã Mường Phăng; phía Nam giáp xã Thanh Yên; phía Bắc giáp xã Mường Pồn; phía Tây giáp nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào. Xã được thành lập theo Nghị quyết 1661 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, trên cơ sở sáp nhập các xã: Thanh Nưa, Hua Thanh, Thanh Luông, Thanh Hưng và Thanh Chăn. Sau khi thành lập, xã Thanh Nưa có diện tích tự nhiên khoảng 176,97 km2, dân số khoảng 29.397 người.
|
Theo Quyết định số 2179/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phân công nhiệm vụ cho các Thành viên Chính phủ chủ trì làm việc với các địa phương để xử lý, giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân, giải ngân vốn đầu tư công, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia và việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.
Từ đó, nhằm đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8% năm 2025 và hai con số trong những năm tiếp theo. Tại Quyết định này, Thủ tướng phân công Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng theo dõi tỉnh Điện Biên.