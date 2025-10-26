Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng khảo sát thực tế việc triển khai mô hình chính quyền hai cấp tại Điện Biên

(TBTCO) - Sáng 26/10, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng và Đoàn công tác đã khảo sát thực tế việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên.

Tại Trung tâm hành chính công xã Thanh Nưa, Đoàn đã làm việc với lãnh đạo xã và khảo sát thực tế để nắm bắt tình hình tổ chức bộ máy, phân cấp thẩm quyền, quy trình điều hành và những thay đổi trong quản lý ngân sách, thuế, đất đai, tài sản công sau khi mô hình được áp dụng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng khảo sát thực tế tại Trung tâm hành chính công xã Thanh Nưa. Ảnh: Đức Thanh

Trực tiếp trao đổi, lắng nghe những phản ánh từ cơ sở, từ các cán bộ triển khai và người dân, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đánh giá việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại đây được triển khai khá tốt, cơ sở vật chất, bộ máy, con người cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người dân. Bộ trưởng cũng ghi nhận các kiến nghị, đề xuất từ cơ sở trong quá trình triển khai để từ đó tiếp tục hoàn thiện cơ chế, bảo đảm mô hình đi vào vận hành thông suốt và hiệu quả.

Xã Thanh Nưa là xã biên giới nằm ở cửa ngõ phía Tây tỉnh Điện Biên. Phía Đông giáp phường Mường Thanh, phường Him Lam và xã Mường Phăng; phía Nam giáp xã Thanh Yên; phía Bắc giáp xã Mường Pồn; phía Tây giáp nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào. Xã được thành lập theo Nghị quyết 1661 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, trên cơ sở sáp nhập các xã: Thanh Nưa, Hua Thanh, Thanh Luông, Thanh Hưng và Thanh Chăn. Sau khi thành lập, xã Thanh Nưa có diện tích tự nhiên khoảng 176,97 km2, dân số khoảng 29.397 người.