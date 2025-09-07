Ngày 7/9: Giá bạc vẫn đang giữ nhịp đi lên

|Sáng 7/9, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 40,99 USD/oune
Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 7/9, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc Phú Quý ở mức 1.579.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.628.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 6.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng 6/9.
Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1.307.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.341.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 5.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng 6/9.
Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng, hiện ở mức 1.319.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.346.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 5.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng 6/9.
Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 7/9/2025
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
TP. Hà Nội
|
TP. Hồ Chí Minh
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc 99.9
|
1 lượng
|
1.307.000
|
1.341.000
|
1.309.000
|
1.346.000
|
|
1 kg
|
34.850.000
|
35.748.000
|
34.902.000
|
35.899.000
|
Bạc 99.99
|
1 lượng
|
1.315.000
|
1.349.000
|
1.316.000
|
1.354.000
|
|
1 kg
|
35.056.000
|
35.960.000
|
35.098.000
|
36.111.000
Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 7/9/2025:
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
VND
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 lượng
|
1.579.000
|
1.628.000
|
Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 kg
|
42.106.561
|
43.413.225
Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:20:07 sáng 7/9, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 40,99 USD/oune, không thay đổi so với phiên giao dịch sáng 6/9.
Giá bạc thế giới tương đương với mức 1.082.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.087.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng 12.000 đồng/oune cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng 5/9.
Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:20:07 sáng 7/9/2025
Giá bạc vẫn đang giữ nhịp đi lên. Theo nhà phân tích James Hyerczyk, ngưỡng 41,47 USD/ounce đang được coi là điểm mấu chốt để xác nhận đà đi lên.
"Nếu giá có thể bứt phá vượt qua mức này, thị trường sẽ nhận được tín hiệu rõ ràng rằng lực mua đã trở lại, mở ra cơ hội tiến tới vùng 44,22 USD/ounce", ông nói./.