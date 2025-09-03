Ngày 3/9: Giá heo hơi trên cả nước tiếp tục đi ngang

Giá heo hơi trên cả nước hôm nay (3/9) tiếp tục ổn định. Miền Bắc giữ giá trung bình 54.700 đồng/kg, miền Trung dao động 51.000 - 56.000 đồng/kg, miền Nam phổ biến 56.000 - 58.000 đồng/kg.

Giá heo hơi trên cả nước hôm nay tiếp tục ổn định.

Tại miền Bắc, giá heo hơi tiếp tục giữ nguyên so với hôm qua. Hưng Yên và Ninh Bình duy trì ở mức 56.000 đồng/kg.

Các tỉnh còn lại như Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Phú Thọ dao động 55.000 - 56.000 đồng/kg.

Một số địa phương khác vẫn giữ quanh mức 53.000 - 55.000 đồng/kg. Nhìn chung, giá trung bình toàn miền Bắc đạt khoảng 54.700 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay cũng đi ngang. Tuy nhiên, sự chênh lệch giữa các tỉnh vẫn rõ rệt. Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi neo ở mức thấp nhất vùng, 51.000 - 53.000 đồng/kg. Gia Lai ổn định ở 53.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Khánh Hòa và Lâm Đồng tiếp tục giữ mức cao nhất khu vực, đạt 56.000 đồng/kg. Toàn vùng duy trì dao động trong khoảng 51.000 - 56.000 đồng/kg, chưa có tín hiệu tăng mới.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay không ghi nhận biến động. TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh, An Giang và Đồng Tháp cùng neo ở mức 57.000 đồng/kg. Cần Thơ và Cà Mau giữ giá cao nhất vùng, 58.000 đồng/kg. Vĩnh Long và một số tỉnh khác ổn định ở 56.000 đồng/kg.

Như vậy, miền Nam tiếp tục duy trì trong khoảng 56.000 - 58.000 đồng/kg, cho thấy xu hướng ổn định sau nhiều phiên đi ngang.

Trong khi thị trường nội địa khá trầm lắng, số liệu từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) cho thấy lượng thịt và sản phẩm từ thịt nhập khẩu trong 7 tháng năm 2025 tăng mạnh. Cụ thể, tổng lượng nhập khẩu đạt 534,8 nghìn tấn, trị giá 1,06 tỷ USD, tăng 11% về lượng so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, riêng mặt hàng thịt heo, lượng nhập khẩu đạt 86,1 nghìn tấn, trị giá 230,76 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2024, mức tăng này lên tới 68,7% về lượng và gần gấp đôi (98,5%) về trị giá. Giá nhập khẩu thịt heo đông lạnh trung bình vào Việt Nam hiện ở mức 2.676 USD/tấn, tăng 17,78% so với cùng kỳ./.